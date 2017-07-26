Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan çalışmayı açıkladı. Görmez, FETÖ elebaşının, insanları nasıl kandırdığını da, terör örgütünün elebaşı Gülen'in sözleri ile, çarpıtmaları ile örnekler vererek aktardı.

Görmez'in açıklamalarından satır başları;

"Bu çalışma aslında artık, geçmiş için değil, gelecek için çok daha büyük önem arz etmektedir. FETÖ terör örgütünün bunlardan biri olduğundan hiç şüphe yoktur.

Yanlış bilgileri doğru bilgilerle harmanlayarak verdiler. Hemen her konuşmada mutlaka saptırıcı bir ifade adeta satır arasına girmiştir."

"İNSANLARIN İNANÇLARINA SIZMIŞTIR"

"Takiyye sözlerle insanların inançlarına sızmıştır. FETÖ elebaşının yöntemleri... Kendini kastettiği halde 3. şahıslar üzerinden konuşmak. Kibri tevazu olarak pazarlamak.

Kendi mensuplarına sürekli Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu anlatma çabasında olmuştur. Her konuşmasında Peygamberi İzmir'e getirmesi, camiye, cemaati arasına sokması, onunla görüştüğünü sürekli iddia etmesi artık işten bile değildir. Fakat bunu sinsice yapıldığını görüyoruz. Gözyaşları içerisinde söylendiğine hep şahit oluyoruz. Önündeki genç çocukların çığlıklarını artıracak şekilde söylediğine şahit oluyoruz. Camiyi istismar etmiş, kürsüyü kirletmiştir.

Bir yandan Peygamber efendimizi haşa, ayağına kadar getirirken kendisi meleklerle görüştüğünü ifade ediyor. Kendisini Hak'tan nida geldiğini söylemekten çekinmiyor. Sadece Allah ile aldatılmıyor insanlar, Kur'an-ı Kerim de suiistimal ediliyor. Kendini işaret eden ayetlerden söz ediliyor. Herhangi bir ilke gözetmeden kendi örgütünü yükseltmek için kullandığına şahit oluyoruz. Kur'an bir araca dönüşüyor alçalmış bir kişinin dilinde."

"HER İNSANIN BİR DUBLESİ VAR, PEYGAMBERİN DE BİR DUBLESİ VAR, ARANIZDADIR" DEMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

"Her insanın bir dublesi var, Peygamberin de bir dublesi var, vallahi o duble şu anda aranızdadır demekten çekinmiyor. Herkül'den bahsediyor, resimlerini Sızıntı dergisinin kapağına defalarca taşıyor. Sızıntı dergisinde 19 bin resim incelenmiştir. 8 bini başka inanç dünyaların sembolünden ibarettir. Her resim zihin bulandırıyor, adı Sızıntı ya, insanların inancını zedeliyor. Bir İsa betimlemesi ile bir Meryem Ana resmi ile ve hatta gökten inen Tanrı'nın eli ile. Zihinleri yeterince bulandırdıktan sonra işi mesihe bağlıyor bütün konuşmalarında.

Kahramanları olduğunu iddia ediyor, hatta ikinci Sahabiler adını veriyor.

Onun için diyalog dünyaya yayılmanın bir aracıdır. Diyalog çalışmalarını, o çalışmaları başlatanların kastında da öteye taşımaktan çekinmemiştir.

Kendi mensuplarına gelince onun için onlar Allah cemaatidir. Bu karmaşa içinde kendisi de, kah mesih olmuş kah Peygamber'in onayladığı kişi. Tüm bu birleştirmeleri Peygamber'e rağmen, Peygamber için yapacaktır. "Ben bu kötülükleri yaptım diyor, düşündüm, Peygamber'i karşıma getirdim, bunları senin için yaptım" diyor.

Ona göre mabedler kapanabilir, onun açtığı ışık saçan evler vardır. Hasreten çocuklarını bunlara teslim eden bütün anne ve babalara sesleniyorum. Biraz sonra izleyeceğiniz konuşmalar, yüzbinlerce defa o evlerde, gece yarılarında çocuklarınıza izlettirilmiş ve dinlettirilmiştir.

Bu rapor aynı zamanda zihnimizi bu tür istismarlara karşı daha duyarlı kılmaktadır. Sadece bu yapıyı değil, istismar eden her hareketi ortaya bütün cinayetleri çıktıktan sonra değil, bizatihi başladığı zaman takip edip toplumla paylaşmak zorundadır."