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Konya'da kaza yapan genç kız krize girdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:37:45 DHA

Otomobilini yakmaya kalkıan genç kız polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı

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    Konya'da 21 yaşındaki Funda K. iddiaya göre otomobille 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

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    DHA'nın haberine göre kaza, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Meram İlçesi'nde meydana geldi.

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    Funda K., yönetimindeki otomobiliyle sokak içinde iddiaya göre 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdi.

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    Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

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  • 5 Konya'da kaza yapan genç kız krize girdi
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    Kazadan yara almadan kurtulan Funda K., sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını tutuşturdu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir
    Tüplü ve Öfkeli Konya Drift
  • Misafir
    tam bi apaçiii
  • Misafir
    Allah akıl fikir versin
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