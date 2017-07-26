GÜNDEM
Konya'da kaza yapan genç kız krize girdi
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:37:45 | Güncelleme: 12:57:32
DHA
Otomobilini yakmaya kalkıan genç kız polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı
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Konya'da 21 yaşındaki Funda K. iddiaya göre otomobille 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki hafif ticari araca çarptı.
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DHA'nın haberine göre kaza, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Meram İlçesi'nde meydana geldi.
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Funda K., yönetimindeki otomobiliyle sokak içinde iddiaya göre 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdi.
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Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı.
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Kazadan yara almadan kurtulan Funda K., sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını tutuşturdu.
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Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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Kendini yerlere atan ve 'Arabam gitti' diye ağlayan genç kız, polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı.
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Bir türlü sakinleştirilemeyen genç kız, baygınlık geçirmesinin ardından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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