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GÜNDEM

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez: Talip olduğum bir görev vardır

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, gazetecilerin görevden ayrılacağına yönelik sorusunu yanıtladı. Görmez, "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir" dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:16:31 Güncelleme: 13:29:25 AA

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, "Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNE, "BAŞKANLIĞIMIN SON GÜNLERİ" DİYE BAŞLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kendi Dilinden FETÖ-Örgütlü Bir Din İstismarı" başlığı altında hazırlanan çalışma toplantısına katıldı. Görmez raporu açıkladığı konuşmasına, "Diyanet İşleri Başkanlığımın son günleri bile olsa böyle önemli bir vazifeyi yerine getirmenin önemini ifade etmeliyim" diye başlamıştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    EVET BENCEDE İLME ÇOK İHTİYACI VAR
  • Misafir 7 dakika önce
    Gel seni kadı yapalım hoca.
  • Misafir 8 dakika önce
    bırak bu işleri...
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