15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki trajik kazada hayatını hayatını kaybeden motosiklet dünyasının tanınmış ismi Barkın Bayoğlu'nun cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Cenaze, namaz için Kerem Aydınlar Camisi'ne binlerce motor eşliğinde götürüldü.

"İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİ"

Kazada hayatını kaybeden emlak danışmanı Buğra Erdem, İstanbul'da ailesi ve yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cami avlusunda konuşan Buğra'nın acılı annesi Necla Oğuzoğlu oğlunun karıştığı trajik kazada hayatını kaybeden Barkın Bayoğlu için "Barkın'ın da 4 yaşında çocuğu varmış. O da benim oğlum, isteyerek öldürmedi. Barkın'ın ailesinin de başı sağolsun" dedi.

33 yaşındaki Buğra Erdem için Bahçelievler Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene başta kaza sırasında Erdem'in durdurup terkettiği otomobilde bulunan eşi Halime Yasemin Erdem ve annesi Necla Oğuzoğlu olmak üzere, ailesi ve yakınları katıldı.



Cami avlusunda taziyeleri kabul eden acılı anne Necla Oğuzoğlu, gözyaşı döktü. Burada basın mensuplarına olayla ilgili konuşan Oğuzoğlu, kazada oğluna çarparak hayatını kaybeden motorsiklet sürücüsü Barkın Bayoğlu'nun ailesine ve yakınlarına hitaben, "Lütfen oğluma kötü bir şey demesinler" ricasında bulundu.

"O DA BENİM OĞLUM"



Anne Oğuzoğlu, "Barkın'ın da 4 yaşında çocuğu varmış... Barkın'ın ailesinin de başı sağolsun. Allah onlara da sabır versin. Onların bebeklerine de Allah kötü gün yüzü göstermesin. Benim yavrum hakkında sosyal medyada kötü söylemesinler" dedi.



Olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili bir soru üzerine Necla Oğuzoğlu, "Olayın nasıl olduğunu neden dışarıya çıktığını bilemiyorum. Hava biraz pusluymuş ve görmemiş motorsikleti. Oğlumun kayınvalidesi karşıda (Anadolu Yakası) otuyordu bebeklerini almaya gidiyorlardı. Eşiyle tartıştığını sanmıyorum. Çocuğumun kalbi pille çalışıyor. Belki midesi bulandı, belki sıkıntı geldi, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.



ALTINŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ



Buğra Erdem için alınan helalliğin ardından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Erdem, Başakşehir'deki Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.