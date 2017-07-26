Sakarya'nın Hendek ilçesinde eroin imalathanesine dönüştürülen bir tavuk çiftliğine yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'ın Hendek ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde eroin imal edildiğini belirledi. Ekipler, Lütfiye Mahallesi'nde bulunan çiftlikle ilgili 1 ay fiziki ve teknik takip çalışması yürüttü. Eroin imal eden çete liderlerinin deşifre edilmesinin ardından Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Çiftlikteki aramalarda, yalaşık 1 ton eroin ele geçirildi. Bu miktardaki eroinin, karada yapılan en büyük yakalamalardan biri olduğu öğrenildi.



BİR KAMYON DOLUSU EROİN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Eroin bir kamyona yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Son yılların rekor uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak yarın İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın açıklama yapması bekleniyor.