Yeni büyükelçiler kararnamesine göre 1999'da başörtüsü nedeniyle TBMM'den olaylı bir şekilde çıkarıldıktan sonra vekilliği düşürülen Merve Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne getirildi. Merve Kavakçı'nın biyografisi merak ediliyor. Peki, Merve Kavakçı kimdir? Merve Kavakçı nereli? İşte Merve Kavakçı'nın hayat hikayesi...

MERVE KAVAKÇI KİMDİR?

Merve Kavakçı, 19 Ağustos 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğu Erzurum'da geçen Kavakçı, TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Buradaki 2 yıllık eğitiminden sonra baş örtüsü yasağı nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Daha Sonra ABD'ye gitti ve buradaki Texas Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi aldı.

Üniversite birinci sınıftayken Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Bu evliliğinden Fatma Gülham ve Meryem Ali isminde iki kızı oldu.

Eşinden 17 Haziran 1993'de ayrıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndü, siyasi hayatına başladı. 29 Ekim 1999'da İşadamı Bekir Lütfü Yıldırım ile evlendi ve bu evlilikleri 2005 yılında sona erdi.

2010 yılında doktor Cihangir İslam ile üçüncü evliliğini yapan Kavakçı'nın Harvard Üniversitesi'nden kamu yönetimi yüksek lisansı ve Howard Üniversitesi'nden siyasal bilim doktorası var.

Merve Kavakçı, 2 Mayıs 1999 yılında TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkarıldı.

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Merve Kavakçı kimdir