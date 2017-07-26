Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 23 Temmuz 2017 Pazar günü ÖSYM tarafından yurt genelinde tek oturumda gerçekleştirilmişti. Sınava katılan adaylara sözel ve sayısal olmak üzere sorular soruldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçlarına dair detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına geçiş yapmak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan takvime göre, 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde adayların erşimine açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarının açıklandığını belirten duyurunun ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

DGS SORU VE CEVAPLARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANMIŞTI

ÖSYM, Pazar günü yapılan DGS sonrasında adayların soru ve cevapları kontrol etmeleri için yüzde 10'luk bir kısmını erişime açtı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada,

"23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanan 2017- Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Temmuz 2017 tarihinde saat 10:00’dan itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017- DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2017-Dikey Geçiş Sınavı (2017-DGS) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

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DGS sonuçları

2017 DGS

DGS Soru ve Cevapları