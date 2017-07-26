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CHP'li Barış Yarkadaş'ın iddialarına Meclis Başkanı Kahraman'dan yanıt

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP'li Barış Yarkadaş'ın Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM bütçesinden 5 milyon lira değerinde makam aracı aldırdığı iddialarına yanıt verdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:37:53 Güncelleme: 19:41:24 DHA

CHP'li Barış Yarkadaş'ın "5 milyon değerinde makam arabası" iddiasına Meclis Başkanı İsmail Kahraman verdiği yanıtta, "Buna dair açıklama yapılacak, böyle bir şey yok. Nasıl yok? Çünkü Başbakanlığın verdiği bu tip makam araçları vardır. Böyle bir fiyat çok uçuk. Öyle bir fiyatı yok. Bu hususta açıklama gelecek. Gündem değiştirmek gibi bir haber olarak görüyorum. Rutin hadiseler bunlar" dedi.

DHA'nın haberine göre; Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP'li Barış Yarkadaş'ın Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM bütçesinden 5 milyon lira değerinde makam aracı aldırdığı iddialarına yanıt verdi.

Meclis Başkanı Kahraman, konuya ilişkin verdiği yanıtta, "Buna dair açıklama yapılacak, böyle bir şey yok. Nasıl yok? Çünkü Başbakanlığın verdiği bu tip makam araçları vardır. Böyle bir fiyat çok uçuk. Öyle bir fiyatı yok. Bu hususta açıklama gelecek. Gündem değiştirmek gibi bir haber olarak görüyorum. Rutin hadiseler bunlar" dedi.

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