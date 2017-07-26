İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, 7 helikopter, 3 amfibi uçağı, 90 arazöz, 5 dozer ve 20 su tankeriyle müdahale ediliyor.Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan orman yangını, öğleden sonra rüzgarın etkisiyle yayıldı.Yangına 7 helikopter ve 3 amfibi uçak ile havadan müdahale ediliyor.

Helikopterler su dolumunu Ergenli Barajı'ndan yapıyor.İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çevre illerden gelen takviye personel, 90 arazöz, 5 dozer, 20 su tankeri ve yer ekipleriyle söndürme çalışmalarını yürütüyor.Yangının Lütuflar ve Kızılkeçili Mahallesi'ne çok yakın olduğu ancak ciddi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangında yaklaşık 300 hektarlık alanın zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirtti.Mahalle sakinlerinden Ayşe Kavacık küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade ederek, "Korkuyoruz. Evim çok yakın. Allah hepimizi korusun." dedi.Ergenli Barajı'nda çalışan Abdullah Atay da yangının dün öğle saatlerinde çıktığını dile getirerek, "Yangın söndürme çalışmalarına katılmaya geldim. Bu mahallede yaşıyorum. Daha önce de burada yangın çıkmıştı.

Rüzgardan dolayı yangına müdahale etmek çok zor. Köye gelme durumunda müdahale etmeye çalışacağız." diye konuştu.Olay yerine helikopterle gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, yetkililerden bilgi aldı. AA muhabirine açıklama yapan Temur, yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. Yangını söndürmek için dört bir koldan çalıştıklarını vurgulayan Temur, "Bizim önceliğimiz yangının köylerin olduğu yere sıçramaması. Bunun için gerekli tedbirler alındı ve şu an için köylerde oluşabilecek bir tehlike yok." ifadesini kullandı. Temur, ekiplerin iki gündür uyumadan çalıştığını da aktardı.

Öte yandan Lütuflar Mahallesinde bulunan camiden anons geçilerek, yangının köy tarafına yöneldiği ve ormana yakın mevkiide oturan vatandaşların tedbir almaları uyarısında bulunuldu.

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