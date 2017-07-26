ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Emniyet Genel Müdürlüğü
GÜNDEM

81 ilde eş zamanlı operasyon!

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il emniyet müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:35:25 Güncelleme: 20:35:32 AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 6 bin 425 personelin katılımıyla "Onlar artık aranmıyor-5" operasyonu düzenlendi.

Beşincisi gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 925 ekip ile 6 bin 425 personel görev aldı, 4 bin 20 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonda bin 471 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 19'unun cinayet, 238'nin hırsızlık, 56'sının yağmalama, 46'sının dolandırıcılık, 41'inin uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4'ünün de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunuyor.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bin 471 kişi arasında 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 262 kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 739 kişi ile yakalama emri olan 336 kişi yer alıyor.

Ayrıca operasyonda yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 92 gram esrar, 250 kök Hint keneviri, 10 gram eroin ele geçirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER