Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre; Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde, Katar Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Nasser Ahmed Ali Al Thani'nin sahibi olduğu 5 yıldızlı Munamar Beach Otel'de Ankara'dan gelen avukat ve polis eşliğinde tahliye işlemi başlatıldı.

Katar Kraliyet Ailesi üyesi Emir Thani tarafından 2010 yılında 15 milyon dolara satın alınan otel, yıllık 1 milyon dolara, Güney Yıldızı Otelcilik şirketine kiralandı. Kira kontratının 2015 yılında bitmesi üzerine Emir Thani'nin avukatları ve Güney Yıldızı Otelcilik yöneticileri masaya oturarak yeniden anlaşma sağlamaya çalıştı.

1 MİLYON 200 BİN DOLAR KİRA İSTEDİ

Emir'in 1 milyon 200 bin dolar yıllık kira istemesi üzerine anlaşma sağlanmadı. Emir Thani, 2015 yılının sonunda kiraya verdiği Güney Yıldızı Otelcilik Şirketi'ne tahliye davası açtı. Oteli işleten Güney Yıldızı Otelcilik şirketi yöneticileri de 4 milyon 750 bin dolar tutarındaki masraflarını alabilmek için karşı alacak davası açtı. Yaklaşık 1,5 yıl süren tahliye davası 21 Temmuz günü sonuçlanarak oteli kiralayanların tahliye etmesine karar verildi. İçinde çoğunluğu yabancı olan turistlerin bulunduğu 500 kişinin tahliyesi için avukatlar polis eşliğinde otele geldi. Otelde yapılan incelemenin ardından avukatlar, polis ve çalışanlar ile birlikte odalara çıkarak kapılarını çaldıkları müşterilere otelin tahliye edileceğini söyleyip terk etmelerini istedi.



"DÜZENLİ KİRAMI ÖDEDİM"

Güney Yıldızı Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gündoğan, "2010 yılında bu oteli 5 yıllığına yıllık 1 milyon dolara kiraladık. Otelin işletmeciliğini aldığımızda tamamen harabe idi. 900 bin dolar masraf yapıldı ve kiradan düşüldü. 5 yıl süreyle kanun bana ne hüküm ettiyse yerine getirerek düzenli kiramı ödedim. Kira kontratı 2015 yılında bittiğinde masaya oturduk ve yıllık 1 milyon 200 bin dolar vermemi, yapılan masrafları ödemeyeceklerini bildirdiler. Bizler de kabul etmedik ve Emir Thani avukatlar aracılığıyla tahliye davası açtı. Bizler de alacağımızı alabilmek için karşı alacak davası açtık. 1,5 yıl süren mahkeme aşamasında dört gün önce tahliye kararı verildi. Gelen avukatlara otelde müşteri olduğunu tahliyenin sıkıntı vereceğini ve turistlerin mağdur olacağını söylememize rağmen dinlemediler. Bize bırakın turizm sezonunun bitmesini, bir gün bile süre vermediler" dedi.





"YAŞANANLAR HUKUKİ"

Yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 500 turistin bulunduğu otelin tahliye edileceği kararı üzerine Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.

GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Mahkeme tahliye kararı vermiş. Avukatlarda kararın uygulanması için bugün otele gelmiş. Yaşanılanların tamamı hukuki bir durum. Ancak şu anda otelde yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 500 turist bulunuyor. Sezonun ortasında bu tür olaylar hem Marmaris'e hem de Türk turizmine bir darbe vuruyor. Bu nedenle sorunun çözülmesi için GETOB olarak devreye girdik. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.



BAKANLIK DA DEVREDE

Bu arada tahliye kararı ile ilgili olarak devreye Turizm Bakanlığı'nda devreye girdiği, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Denize sıfır konumdaki 3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulu otelde, 2'si kral dairesi, 3'ü engelli, 13'ü suit olmak üzere toplam 180 oda bulunuyor. Yatak kapasitesi 370 olan otelin 200 çalışanı mevcut.

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