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Osmaniye'de bir kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 03:06:57 Güncelleme: 03:08:34 İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kafeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti, çalışanı yaralandı. Edinilen bilgiye göre yıllardır Kadirli'de kafe işletmeciliği yapan Levent Sağmen'in (55) yeni adliye civarındaki işyerine akşam saat 22.00 sıralarında M.T. tarafından ateş açıldığı öğrenildi.

Açılan ateş sonucu işletme sahibi Levent Sağmen ve personeli Serdar Ever yaralandı, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastane kaldırılan yaralılardan işletme sahibi Levent Sağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Serdar Ever ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırgan M.T.'yi kaçarken Kadirli çıkışında yakaladı.

 

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