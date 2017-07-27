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Maçka Parkı’nda beach fiyatına çay-kahve, kalite hak getire!

27 Temmuz 2017 Perşembe, 03:13:18

  • 1 Maçka Parkı’nda beach fiyatına çay-kahve, kalite hak getire!
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    Megakent’te dört bir yanımız beton yığınlarıyla çevrili. Nefes alabileceğimiz, yürüyüş yapabileceğimiz, doğayla baş başa kalabileceğimiz yeşil alanların, ormanların sayısı çok ama çok yetersiz. Habertürk’ün dünkü manşetinde gördük ki, koskoca kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1 metrekareye kadar düşmüş durumda. 

  • 2 Maçka Parkı’nda beach fiyatına çay-kahve, kalite hak getire!
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    Hal böyleyken bir de var olan yeşil alanların, parkların metro, füniküler, tünel gibi projelere feda edilmesi söz konusu ki son birkaç gündür bu konuyu gündemde tutuyoruz.

  • 3 Maçka Parkı’nda beach fiyatına çay-kahve, kalite hak getire!
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    ŞİKÂYET YAĞIYOR

    Aşiyan Parkı’nın Hisarüstü-Aşiyan füniküler inşaatı için kapatılmasıyla başlayan tartışmayı manşete taşıyıp ardından da öteki Aşiyanları kamuoyunun dikkatine sunduk. Göztepe Fındıklı ve Maçka parklarının da çeşitli projelerle adım adım küçüldüğünü ortaya koyduk. 

  • 4 Maçka Parkı’nda beach fiyatına çay-kahve, kalite hak getire!
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    İstanbullulardan aldığımız şikâyetler gösterdi ki kentin son yeşil alanlarında, parklarında bir önemli sorun daha var. Elimizde kalan bu son parklar da kafe, büfe, restoran adı altındaki işletmelerce daraltılıyor, işgal ediliyor. Üstelik sundukları yiyecekler bakımından da kafalarda soru işaretleri bırakan, denetlenip denetlenmedikleri konusunda endişe uyandıran bu işletmeler, fiyat tarifeleriyle de Bodrum, Çeşme beach’lerini aratmıyor. 

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  • 5 Maçka Parkı’nda beach fiyatına çay-kahve, kalite hak getire!
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    Örneğin Maçka Parkı’ndaki kafelerde çay 8, kahve 15, sandviç 32 lira. İstanbullulardan aldığımız şikâyetler üzerine parkları mercek altına aldık. En çok şikâyet gelen parklardan Maçka Parkı’nda 2 kaferestoran, 2 çay bahçesi var. 

     

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