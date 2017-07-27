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Geniş bir alanı kaplayan bu işletmelerin yanı sıra şu anda atıl durumda olan birkaç kafenin metruk yapıları da var. Şu anda hizmet veren 3 işletmenin bazılarının durumu da bu metruk yapılardan farklı değil. Örneğin fiyatlarıyla dudak uçuklatan bir kafenin arka tarafı kelimenin tam anlamıyla mezbeleliğe dönüşmüş durumda.