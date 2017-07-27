Maçka Parkı’nda beach fiyatına çay-kahve, kalite hak getire!
27 Temmuz 2017 Perşembe, 03:13:18 | Güncelleme: 03:51:28
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Megakent’te dört bir yanımız beton yığınlarıyla çevrili. Nefes alabileceğimiz, yürüyüş yapabileceğimiz, doğayla baş başa kalabileceğimiz yeşil alanların, ormanların sayısı çok ama çok yetersiz. Habertürk’ün dünkü manşetinde gördük ki, koskoca kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1 metrekareye kadar düşmüş durumda.
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Hal böyleyken bir de var olan yeşil alanların, parkların metro, füniküler, tünel gibi projelere feda edilmesi söz konusu ki son birkaç gündür bu konuyu gündemde tutuyoruz.
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ŞİKÂYET YAĞIYOR
Aşiyan Parkı’nın Hisarüstü-Aşiyan füniküler inşaatı için kapatılmasıyla başlayan tartışmayı manşete taşıyıp ardından da öteki Aşiyanları kamuoyunun dikkatine sunduk. Göztepe Fındıklı ve Maçka parklarının da çeşitli projelerle adım adım küçüldüğünü ortaya koyduk.
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İstanbullulardan aldığımız şikâyetler gösterdi ki kentin son yeşil alanlarında, parklarında bir önemli sorun daha var. Elimizde kalan bu son parklar da kafe, büfe, restoran adı altındaki işletmelerce daraltılıyor, işgal ediliyor. Üstelik sundukları yiyecekler bakımından da kafalarda soru işaretleri bırakan, denetlenip denetlenmedikleri konusunda endişe uyandıran bu işletmeler, fiyat tarifeleriyle de Bodrum, Çeşme beach’lerini aratmıyor.
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Örneğin Maçka Parkı’ndaki kafelerde çay 8, kahve 15, sandviç 32 lira. İstanbullulardan aldığımız şikâyetler üzerine parkları mercek altına aldık. En çok şikâyet gelen parklardan Maçka Parkı’nda 2 kaferestoran, 2 çay bahçesi var.
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Geniş bir alanı kaplayan bu işletmelerin yanı sıra şu anda atıl durumda olan birkaç kafenin metruk yapıları da var. Şu anda hizmet veren 3 işletmenin bazılarının durumu da bu metruk yapılardan farklı değil. Örneğin fiyatlarıyla dudak uçuklatan bir kafenin arka tarafı kelimenin tam anlamıyla mezbeleliğe dönüşmüş durumda.
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İBB’YE SORDUK YANIT ALAMADIK
İstanbullular, Maçka Demokrasi Parkı’nda bulunan kafe, çay bahçesi ve restoran gibi işletmelerin mutfak hijyeninin denetlenip denetlenmediğini, masa sandalye işgalinin ve fiyat tarifesinin kontrol edilip edilmediğini merak ediyor.
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Gazete Habertürk'ten Can Mete bu soruları, parkın bağlı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yöneltti. İşletmeciler, belediye tarafından denetlendiklerini söyledi fakat İBB yetkilileri, ‘Denetleme ne sıklıkla yapılıyor? Kontroller sonucunda yaptırım uygulandı mı? Kontratlar ne sıklıkla güncelleniyor?’ gibi sorula yanıt vermedi.
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ÖNDE ÇAY 8 TL’YE ARKASI MEZBELE
Burası, fiyat tarifesiyle güney sahillerindeki havalı beach’lere taş çıkaran kafenin arka kısmı. Pejmürdelik, dağınıklık, hijyenden yoksunluk had safhada. Parkta yürüyüşe çıkanlar bu iç acıtan mezbelelik manzaralarına maruz kalıyor.
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YÜRÜYÜŞ YOLUNDA BARAKALAR
Burası da Maçka Demokrasi Parkı’nın Açelya Sokak tarafındaki girişi. Burada sıra sıra, derme çatma yapılar bulunuyor. Uzun zamandır kullanılmayan, metruk haldeki 2 katlı binalar daha önce kafe olarak hizmet veriyordu. Fakat uzunca bir süredir atıl halde. Yıkıldı yıkılacak halleriyle tepki toplayan bu barakalar, her gün parka yürüyüş yapmak için gelen İstanbulluların tepkisini çekiyor.
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Yürüyüş yaparken yolu bu barakaların önüne düşen vatandaşlar, gördükleri manzaradan çok rahatsız. Bu metruklara niye müdahale edilmediği merak konusu. Bu barakaların hemen yanında ise açıkta duran doğalgaz sayacı ve vanaları bulunuyor. Parkın bu bölümünde nereye baksanız bir özensizlik, bir tedbirsizlik göze çarpıyor. Metruk binaların geceleri ise güvenlik zafiyeti oluşturması kaçınılmaz...
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KAFE İŞLETMECİLERİ: ‘ÇIK’ DEDİLER AMA...
Maçka Demokrasi Parkı’nda bulunan işletmelerin sahipleri, yaklaşık üç yıldır mekânlarını kapatma korkusu yaşadıklarını anlatıyor. 2015 yılında Dolmabahçe-Levazım tünel inşaatı için kendilerine dükkânlarını boşaltmalarına dair bir yazı geldiğini belirten işletmeciler, bu konunun açıklığa kavuşturulmasını isteyerek şunları söyledi:
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“Önce çıkmamızı söyleyen bir belge geldi. Daha sonra çıkmanıza gerek yok dendi. Burada her kesimden insana hizmet veriyoruz. Yıllardan beridir işlettiğimiz kafemizde diken üstündeyiz. Akıbetimiz belli değil.”