Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla tesis edilen işlemlerle ilgili emsal niteliğindeki kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Sait O.’nun KHK uyarınca öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine, Ramazan Korkmaz’ın özel öğretim kurumunun kapatılmasına, Remziye D.’nin de öğretmenlikten çıkarılmasına yönelik başvuruları sonuçlandırdı. AYM, her üç şikâyetin de “başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez” olduğuna karar verdi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kararda, 1 Ocak 2017’de çıkarılan KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu anımsatıldı. OHAL Komisyonu’nun kurulmasına ilişkin kararnamede, komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvuranların dosyalarının yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere komisyona gönderileceği hüküm altına alınmıştı. Ancak AYM, bu hükmün kendisini bağlamadığına vurgu yaptı. Kararda, “Bu hüküm olağan kanun yollarına ilişkindir. Bireysel başvuru yolu ise olağan nitelikte bir kanun yolu olmadığından daha önce yapılmış bireysel başvurular bu kapsama girmemektedir. Dolayısıyla bu başvuruların söz konusu KHK hükmüne göre değil bireysel başvuruda uygulanan kabul edilebilirlik kriterlerine göre değerlendirilmesi gerekir” denildi.

Kararda, bireysel başvuru yapıldıktan sonra yeni bir başvuru yolunun oluşturulması halinde AYM’nin, bu başvuru yolunun ulaşılabilir olup olmadığı ve ihlal iddiaları yönünden makul bir başarı şansı sunma kapasitesine sahip olup olmadığını değerlendirdiği ifade edildi. İnceleme sonucunda OHAL Komisyonu’nun “ulaşılabilir ve ihlal iddialarıyla ilgili başarı şansı sunma ve yeterli giderim sağlama kapasitesi” olduğu kanaatine varıldığı kaydedilen kararda, komisyona başvuru yolu tüketilmeden yapılan başvurunun incelenmesinin doğru olmadığı vurgulandı.

80 BİN BAŞVURUYA RET

Yüksek Mahkeme’nin bu kararı, halen önünde bulunan benzer tüm başvurular için emsal olacak. AYM, önünde bulunan 80 bin başvuru dosyası hakkında ret kararı verecek. KHK ile tesis edilen işlemlerden dolayı AYM’ye bireysel başvuruda bulunanlar, komisyona bizzat başvuru yapacak. OHAL Komisyonu’nda beklediği sonucu alamayanlar, bunu yargıya taşıyabilecek. Tüm yargı yolları tüketildikten sonra AYM’ye bireysel başvuruda bulunulabilecek.