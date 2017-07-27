ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı vapur seferleri de iptal edildi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 07:34:17 Güncelleme: 07:40:28 AA

İstanbul’da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de neredeyse görünmez hale geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00’dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER