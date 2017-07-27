Adana'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir kişi sıcak olduğu gerekçesiyle üstü çıplak halde sokakta uyuyakalınca vatandaşlar tarafından ölü sanıldı, polis olay yerine gelince adamın sarhoş olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, olay, sabah 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve kağıt toplayarak geçimi sağlayan bir kişi gece saatlerinde sarhoş olarak sokağa geldi. Kaldığı baraka ev sıcak olduğu için sarhoş adam üstünü çıkarıp sokaktaki boş arsada uyuya kaldı.

POLİSLER UYANDIRDI

Sabah ise hareketsiz halde uyuyan adamı gören vatandaşlar, ölmüş olabilir düşüncesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri adamın yaşadığını ve uyku halinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri sarhoş adamı uyandırıp boş arsadan gönderdi.

Sarhoş şahsın sık sık bu şekilde sokaklarda sızmış olarak bulunduğu ve polisten başka kimsenin kendisine sahip çıkmadığı öğrenildi.