Kazakistan Aktau seferini yapmak üzere pist başına ilerleyen Scat Airlines´e ait yolcu uçağı Taipei seferini yapmaya hazırlanan THY uçağına çarptı. Kazada THY uçağının kuyruk kısmında hasar oluştu.

Salı gecesi Atatürk Havalimanı´nda meydana gelen kaza şu şekilde gelişti:

DHA'nın haberine göre, Scat Airlines´e ait yolcu uçağı Aktau seferini yapmak üzere pist başına gitmek için taksi yapmaya başladı. Uçak bu sırada push-beck yaptıktan sonra pist başına ilerleyen TK-24 sefer sayılı Boeing 777 tipi TC-JJS kuyruk tescilli uçağının uçağına çarptı. Kaza sonucu THY uçağının kuyruk altında hasar meydana geldi. Uçak bakım için hangara çekilirken, 286 yolcu terminale alındı. Yapılan ilk incelemenin ardından TC-JJS kuyruk tescilli uçaktan seferden çekilirken, 286 yolcu THY´e ait başka bir uçakla Taipei´ye gönderildi.

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