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Kâğıthane’de şüphelendiği ortağını öldüren Okan A. tutuklandı

Kâğıthane’de şüphelendiği ortağını öldüren zanlı tutuklandı

DNA testi yaptıran Okan A. çocuğunun kendisine ait olmadığını öğrenince işyerine gidip ortağını öldürmüştü

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:55:09 Güncelleme: 10:11:03

İstanbul Kâğıthane’de çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenince eski ortağını vurarak öldüren matbaacı Okan A. tutuklandı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Okan A., polise verdiği ifadesinde, “Ailem, 3 yaşındaki oğlumun büyüdükçe bana benzemediğini fark etti. Ben de kuşkulandım. Özel bir sağlık kuruluşunda yaptırdığımız DNA testi sonrasında oğlum olarak bildiğim çocuğun benim olmadığı ortaya çıktı. Eşim baskılarım sonrasında, işyerinde kimsenin olmadığı bir sırada Cemil Ş.’nin kendisine renkli bir içecek verdiğini, çocuğun bu sırada olmuş olabileceğini söyledi” dedi.

Okan A.’nın eşi Esra A. ise ifadesinde, “Eşimin ortağı renkli bir içecek verdi, bayılmışım. Uyandığımda hiçbir şey hatırlamıyordum. Çocuk o zaman olmuş olabilir” diye konuştu.

Esra A., Cemil Ş.’yi daha önce bu olay nedeniyle Bahçelievler 75. Yıl Karakolu’na şikâyet ettiğini de söyledi.

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