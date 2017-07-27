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İran askerlerinin Türkiye sınırında vurduğu vatandaş hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran tarafından açılan ateş sonucu 24 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:25:36 Güncelleme: 10:26:56 İHA

Yüksekova'nın İran sınırında bulunan Ağaçlı köyü bölgesinde meydana gelen olayda, İran-Türkiye sınırını belirleyen derenin Türkiye tarafında duran 24 yaşındaki Kamuran Fırat isimli vatandaşa İran askerleri tarafından ateş açıldı.

İHA'nın haberine göre; Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fırat, köy sakinleri tarafından kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksekova Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan Fırat'ın yakınları, Kamuran Fırat'ın sınırı geçmemiş olmasına rağmen İran askerleri tarafından ateş açıldığını söyledi.

Fırat'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ağaçlı köyünde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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