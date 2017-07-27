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Sevan Nişanyan
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Sevan Nişanyan nerede? Yunanistan açıklaması

Sevan Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

İzmir Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar ve dil bilimci Sevan Nişanyan, nerede olduğuna dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:48:34 Güncelleme: 11:16:45 HABERTURK.COM

Sevan Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Firarını, Twitter hesabından "Kuş uçtu" paylaşımı ile duyuran Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı belirtiliyordu.

"İKAMET KARTIMI ALDIK"

Nişanyan, dün akşam, yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Nişanyan, "Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık" mesajı yazdı.

  • Sevan Nişanyan
  • yunanistan
  • sevan nişanyan nerede
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YORUMLAR 6
  • Misafir 42 dakika önce
    yaptık ettik bulunduk gibi kelimeler aslında kaçışının nasıl olduğunu ele veriyor.
  • Misafir 50 dakika önce
    nereye gidersen git Türk düşmanı. adam gibi durup içimizde yaşasaydın, başına gelenler de bu yüzden, bir düşün.
  • Misafir 52 dakika önce
    Adam izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmemiş, direkt hapishaneden kaçış yok beyin yoksulları.
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