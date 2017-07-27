Sevan Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Firarını, Twitter hesabından "Kuş uçtu" paylaşımı ile duyuran Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı belirtiliyordu.
"İKAMET KARTIMI ALDIK"
Nişanyan, dün akşam, yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Nişanyan, "Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık" mesajı yazdı.
- Sevan Nişanyan
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YORUMLAR 6
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Misafir 42 dakika önceyaptık ettik bulunduk gibi kelimeler aslında kaçışının nasıl olduğunu ele veriyor.00
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Misafir 50 dakika öncenereye gidersen git Türk düşmanı. adam gibi durup içimizde yaşasaydın, başına gelenler de bu yüzden, bir düşün.00
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Misafir 52 dakika önceAdam izinli olarak çıktıktan sonra geri dönmemiş, direkt hapishaneden kaçış yok beyin yoksulları.00