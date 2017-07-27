Ölçöe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda istihdam edilmek üzere sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla KPSS 2017/8 ile yapılan tercih işlemleri bugün sona eriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı olan KPSS 2017/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS 2017/8 tercileri...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (KPSS 2017/8)

ÖSYM tarafından 21 Temmuz'da alınmaya başlanan KPSS tercihleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerini yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar, yerleştirme sonuçlarını 11 Ağustos 2017 tarihinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecekler.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir t utarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir .

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yer leştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştiri ldiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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