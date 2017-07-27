Antalya'da gece yarısı üzerinde iç çamaşırı ile yolda koşarken yakalanan ve kendisini 'Tarzan' olarak tanıtan 30 yaşındaki Sabri Ü., polise zor anlar yaşattı.

İHA'nın haberine göre, 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücüler, refüjde iç çamaşırlı bir kişi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Verilen adrese sevk edilen motosikletli polis timi, refüjden karşı kaldırıma geçen ve üzerinde sadece iç çamaşırı olan kişiyle karşılaştı. Adının Sabri Ü. olduğu öğrenilen kişi, karşısında polisi görünce kaçma girişiminde bulundu. Yakalanıp kaldırıma oturtulan ve sakinleştirilmeye çalışan Sabri Ü., polise zor anlar yaşattı. Gece karanlığında bu halde neden sokakta olduğu sorulan Ü., "Ben Tarzanım. Burada, bu ağacın üzerinde oturuyorum" dedi. Sabri Ü., gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.