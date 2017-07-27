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Tuğrul Türkeş
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Tuğrul Türkeş: Sarhoşların seviyesine inemem

Yenilenen kabinede yer almayan Tuğrul Türkeş, hakkındaki tartışmalarla ilgili olarak "Sarhoşların seviyesine inemem" dedi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:11:59 Güncelleme: 13:30:05 HABERTURK.COM

AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş, son günlerde hakkındaki tartışmalarla ilgili, "Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem bundan dolayı açıklama yapamam" diye konuştu.

"PARTİM BENİ SAVUNACAKTIR"

DHA'nın haberine göre; Türkeş, Davutoğlu-Bahçeli polemiğine ilişkin olarak "İkincisi de o dönemde yapılanlar ile ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır" dedi.

  • tuğrul türkeş
  • mhp
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YORUMLAR 5
  • Misafir 5 dakika önce
    garibim kendisinin hangi seviyelere indiğinin farkında değil.
  • Misafir 7 dakika önce
    sarhoş mu?
  • Misafir 7 dakika önce
    Babasını satanın seviyesine inilmez zaten
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