AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş, son günlerde hakkındaki tartışmalarla ilgili, "Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem bundan dolayı açıklama yapamam" diye konuştu.

"PARTİM BENİ SAVUNACAKTIR"

DHA'nın haberine göre; Türkeş, Davutoğlu-Bahçeli polemiğine ilişkin olarak "İkincisi de o dönemde yapılanlar ile ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır" dedi.

tuğrul türkeş

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