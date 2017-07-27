ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

İllerdeki vekil sayısı değişiyor! Peki, son seçimde hangi parti kaç vekil çıkarmıştı?

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:06:50 HABERTURK.COM

  • 1 İllerdeki vekil sayısı değişiyor! Peki, son seçimde hangi parti kaç vekil çıkarmıştı?
    1 | 35

    Anayasa değişikliği ile 600'e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor. YSK'nın ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme ile gözler, vekil sayılarında artışa gidilen illere çevrildi. Peki, bu iller son seçimlerde hangi partiden kaç vekil çıkarmıştı. İşte vekil sayıları artan iller ve son seçim sonuçları...

    ADANA

    Adana'da 14 olan milletvekili sayısı son kararla 15'e yükseldi. Son seçimde AK Parti 6 milletvekili, CHP 4 milletvekili, MHP 3 milletvekili, HDP 1 milletvekili çıkarmıştı.

  • 2 İllerdeki vekil sayısı değişiyor! Peki, son seçimde hangi parti kaç vekil çıkarmıştı?
    2 | 35

    AFYON

    Afyon'da milletvekili sayısı 6'ya yükseldi. Son seçimde, AK Parti 3, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkarmıştı. 

  • 3 İllerdeki vekil sayısı değişiyor! Peki, son seçimde hangi parti kaç vekil çıkarmıştı?
    3 | 35

    AĞRI

    Ağrı'da milletvekili sayısı, 5'e yükseldi. Son seçimlerde Ağrı'da, HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.

  • 4 İllerdeki vekil sayısı değişiyor! Peki, son seçimde hangi parti kaç vekil çıkarmıştı?
    4 | 35

    AKSARAY

    Aksaray'da milletvekili sayısı 4'e yükseldi. Son seçimde, Aksaray'daki tüm milletvekilleri (3) AK Parti'den seçilmişti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 İllerdeki vekil sayısı değişiyor! Peki, son seçimde hangi parti kaç vekil çıkarmıştı?
    5 | 35

    ANKARA

    Ankara'da milletvekili sayısı 36'ya yükseldi. Son seçimlerde Ankara'da AK Parti 16, CHP 11, MHP 4, HDP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000