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Anayasa değişikliği ile 600'e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor. YSK'nın ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme ile gözler, vekil sayılarında artışa gidilen illere çevrildi. Peki, bu iller son seçimlerde hangi partiden kaç vekil çıkarmıştı. İşte vekil sayıları artan iller ve son seçim sonuçları...

ADANA

Adana'da 14 olan milletvekili sayısı son kararla 15'e yükseldi. Son seçimde AK Parti 6 milletvekili, CHP 4 milletvekili, MHP 3 milletvekili, HDP 1 milletvekili çıkarmıştı.