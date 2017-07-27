Anayasa değişikliği ile 600'e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor. YSK'nın ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme ile gözler, vekil sayılarında artışa gidilen illere çevrildi. Peki, bu iller son seçimlerde hangi partiden kaç vekil çıkarmıştı. İşte vekil sayıları artan iller ve son seçim sonuçları...
ADANA
Adana'da 14 olan milletvekili sayısı son kararla 15'e yükseldi. Son seçimde AK Parti 6 milletvekili, CHP 4 milletvekili, MHP 3 milletvekili, HDP 1 milletvekili çıkarmıştı.
2
2|35
AFYON
Afyon'da milletvekili sayısı 6'ya yükseldi. Son seçimde, AK Parti 3, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkarmıştı.
3
3|35
AĞRI
Ağrı'da milletvekili sayısı, 5'e yükseldi. Son seçimlerde Ağrı'da, HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.
4
4|35
AKSARAY
Aksaray'da milletvekili sayısı 4'e yükseldi. Son seçimde, Aksaray'daki tüm milletvekilleri (3) AK Parti'den seçilmişti.
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5
5|35
ANKARA
Ankara'da milletvekili sayısı 36'ya yükseldi. Son seçimlerde Ankara'da AK Parti 16, CHP 11, MHP 4, HDP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.
6
6|35
7
7|35
ANTALYA
Antalya'da milletvekili sayısı 16'ya yükseldi. Son seçimde Antalya'dan AK Parti 7, CHP 5, MHP 2 milletvekili çıkarmıştı.
8
8|35
AYDIN
Aydın'da milletvekili sayısı 8'e yükseldi. Son seçimde Aydın'da CHP' ve AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı.
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9
9|35
BALIKESİR
Balıkesir'de milletvekili sayısı 9'a yükseldi. Balıkesir'de son seçimde AK Parti 4, CHP 3, MHP ise 1 milletvekili sayısına ulaştı.
10
10|35
BURSA
Bursa'da vekil sayısı 20'ye yükseldi. Bursa'da son seçimde AK Parti 11, CHP 5, MHP 2 milletvekili çıkarmıştı.
11
11|35
DENİZLİ
Denizli'de vekil sayısı 8'e yükseldi. Denizli'de son seçimde AK Parti 4, CHP 2, MHP 1 milletvekili sayısına ulaşmıştı.
12
12|35
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da milletvekili sayısı, 12'ye yükseldi. Diyarbakır'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP 9, AK Parti 2 milletvekili çıkarmıştı.
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13
13|35
EDİRNE
Edirne'de milletvekili sayısı 4'e yükseldi. Edirne'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.
14
14|35
ELAZIĞ
Elazığ'da vekil sayısı, 5'e yükseldi. 1 Kasım seçimlerinde Elazığ'da AK Parti 4 milletvekilini çıkarmayı başarmıştı.
15
15|35
GAZİANTEP
Gaziantep'te milletvekili sayısı, 14'e yükseldi. Gaziantep'te 1 Kasım seçiminde AK Parti 8, CHP 2, HDP 1, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.
16
16|35
HATAY
Hatay'da milletvekili sayısı, 11'e yükseldi. Hatay'da 1 Kasım seçimlerinde, AK Parti 5, CHP 4, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.
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17
17|35
İSTANBUL
İstanbul'da milletvekillerinin bölgelere göre dağılımı şu şekilde;
18
18|35
İSTANBUL
İstanbul'da milletvekili sayısı 88'den 97'ye yükseldi.
19
19|35
İSTANBUL
En çok milletvekili çıkaran İstanbul'da son seçimlerde AK Parti 46, CHP 28, HDP ve MHP 7 milletvekili çıkarmıştı.
20
20|35
İZMİR
İzmir'de milletvekillerinin bölgelere göre dağılımı şu şekilde;
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21
21|35
İZMİR
İzmir'de milletvekili sayısı 28'e yükseldi. İzmir'de CHP 14 milletvekili, AK Parti 8 milletvekili, MHP ve HDP 2'şer milletvekili çıkarmıştı.
22
22|35
KAYSERİ
Kayseri'de milletvekili sayısı 10'a yükseldi. Kayseri'de son seçimde AK Parti 7 milletvekili, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkarmıştı.
23
23|35
KOCAELİ
Kocaeli'de milletvekili sayısı 13'e yükseldi. Kocaeli'de AK Parti'nin 7, CHP'nin 3, MHP'nin 1 milletvekili bulunuyor.
24
24|35
KONYA
Konya'da milletvekili sayısı 15'e yükseldi. Konya'da AK Parti'nin 12, CHP ve MHP'nin 1'er milletvekili bulunuyor.
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25
25|35
KÜTAHYA
Kütahya'da milletvekili sayısı, 5'e yükseldi. Kütahya'da son seçimde tüm milletvekillerini (4) AK Parti çıkarmıştı.
26
26|35
MANİSA
Manisa'da milletvekili sayısı, 10'a yükseldi. Manisa'da son seçimde AK Parti 5, CHP 3, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.
27
27|35
MERSİN
Mersin'de milletvekili sayısı 13'e yükseldi. 1 Kasım seçimlerinde Mersin'de AK Parti ve CHP 4'er, MHP 2, HDP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.
28
28|35
MUĞLA
Muğla'da vekil sayısı, 7'ye yükseldi. Muğla'da son seçimlerde CHP 3, AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.
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29
29|35
MUŞ
Muş'ta milletvekili sayısı 4'e yükseldi. Muş'ta HDP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.
30
30|35
ORDU
Ordu'da milletvekili sayısı 6'ya yükseldi. Ordu'da son seçimde AK Parti 4, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.
31
31|35
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı 14'e yükseldi. Şanlıurfa'da son seçimde AK Parti 9, HDP 3 milletvekili çıkarmıştı.
32
32|35
KARAMAN
Karaman'dan milletvekili sayısı 3'e yükseldi. Son seçimde AK Parti 2 milletvekilini de çıkaran parti olmuştu.
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33
33|35
BATMAN
Batman'dan milletvekili 5'e yükseldi. 1 Kasım seçimlerinde Batman'da HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.
34
34|35
YALOVA
Yalova'da milletvekili sayısı 3'e yükseldi. Son seçimde AK Parti ve CHP 1'er milletvekil çıkarmıştı.
35
35|35
KARABÜK
Karabük'te milletvekili sayısı 2'den 3'e yükseldi. Son seçimde AK Parti 2 milletvekilini de çıkaran parti olmuştu.