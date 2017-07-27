İslam ülkeleri arasında yeni bir yükseköğretim alanının oluşturulması ve buna yönelik işbirliklerinin yapılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından İslam üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla iki gün boyunca süren "İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu" tamamlandı.

İHA'nın haberine göre; YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, YÖK tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen forumun sonuç bildirgesini açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'YARDIMCI DOÇENTLİK' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcı doçentlikle ilgili açıklamaları hatırlatılarak, YÖK'ün bununla ilgili nasıl bir çalışma yapacağının sorulması üzerine Saraç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki açıklamasından sonra aynı gün, yani dün bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik ve çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Çok yakın bir süre içinde konuyu zamana yaymadan somut bir önerinin oluşacağını ben burada söylemek isterim. Buradaki öncelik yardımcı doçentlik mevcut sistemdekilere hiçbir şekilde olumsuz etkisinin olmaması, bu yönde atılacak adımın yükseköğretim sistemine yeni bir soluk getirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten bu husustaki sözleri bu yeni bir heyecan yeni bir soluk getirilmesi yönünde çok olumlu bir yönlendirmedir" ifadelerini kullandı.

Saraç, mevcut yardımcı doçentlerin hiçbir mağduriyet yaşamamaları ve kazanımlarını kaybetmemeleri için azami önem verileceğini vurguladı.

yekta saraç

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