Edirne'de sağanak ve dolu nedeniyle araçlarda hasar oluştu, ekili alanlardaki tarım ürünleri zarar gördü. Kentte aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın aktardığı bilgilere göre, Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde etkili olan dolu bazı otomobil ve TIR'ların camlarını kırdı. Bazı bölgelerde yumurta büyüklüğüne yakın olduğu görülen dolu araçların kaportalarına da hasar verdi. Kemalköy, Yenikadın, Karabulut, Budakdoğanca, Ahıköy, Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinde ayçiçeği ve mısır tarlalarında büyük zarar oluştu.





Kahramanmaraş'tan Almanya'ya ailesiyle dönen Ali Küpeli Kılınç, otomobilinin camının kırıldığını belirterek "Cam taktırdıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çocuklarım arabada çok korktu" dedi.