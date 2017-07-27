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Marmaris'te yangın

Marmaris'te orman yangını

Alevler, rüzgarın da etkisiyle 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerine doğru ilerlerken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:33:13 Güncelleme: 16:34:12 DHA

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre, Marmaris'in İçmeler Mahallesi Asparan Mevkisi'ndeki, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandan, bugün saat 14.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Piknikçilerin yaktığı mangal ateşinden çıktığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sarp arazi nedeniyle karadan müdahalenin güç olduğu bölgeye 15 arazöz ve 2 söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerine doğru ilerlerken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının başladığı noktadaki mangal ve içki şişelerini toplarken, paniğe kapılıp kaçtıkları sanılan piknikçilerin belirlenip yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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