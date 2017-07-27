HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in milletvekilliği düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Hezer'in milletvekilliği 324 kabul oyuyla düşürüldü.

HDP milletvekilleri hayır oyu verirken, CHP bu oylamaya katılmadı.

FAYSAL SARIYILDIZ'IN DA MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da milletvekilliği Genel Kurul'daki oylama sonucunda düşürüldü. Sarıyıldız'ın milletvekilliği 328 kabul oyu ile düşürüldü. Bu karar ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düşmüş oldu.

YÜKSEKDAĞ VE AYDOĞAN'IN DA VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü.