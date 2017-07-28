CEMAATİYLE İLGİLİ MELEKLERE TALİMAT: "SOL MELEĞE DİLİNİ TUT DEDİM"

Meleklerle doğrudan görüşme iddialarının da ötesine geçen Gülen, meleklere talimat

verdiğini söyleyecek kadar cüretkâr davranmaktadır:

“Sizin hakkınızda hep hüsn-ü zan besledim, sizi kaydederken,

sizin hesabınıza bakarken, sizin durumunuzu değerlendirirken sol

gözümü kapadım. Defterin sol tarafına elimi koydum, sol meleğe

dilini tut dedim ve hep sağı işletmeye çalıştım. Sağla baktım,

sağla gördüm, sağca görmeye çalıştım ve her şeyi defterin sağ

tarafında aradım…”

Bu pasajda yer alan ifadelerden,

1. Bağlılarının amel defterlerini görüyor, hatta kaydediyor ve değerlendiriyor.

2. Günahları yazmakla görevli meleğe talimat veriyor.

3. Bütün bunları yapabilen kişi olarak cemaat açısından kendisini çok

yüce(!) bir konuma yerleştirdiği anlaşılmaktadır.

Bu türden iddialar, her şeyden önce İslam itikat esaslarından biri olan meleklere imanın

açık bir istismarıdır. “Sol meleğe dilini tut dedim.” diyerek kendisini Kiramen Katibîn

meleklerine talimat veriyormuş gibi sunması, açık bir hezeyandır. Zira böyle bir söylem

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı

bilir” (İnfitâr, 82/10-11) ve “Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan

korkmuş olduklarını görürsün. ‘Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük

büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!’ Böylece

yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf,

18/49) âyet-i kerimelerine açıkça aykırıdır.

Kur’an-ı Kerim’e göre melekler, Cenâb-ı Hakk’ın buyruğunun dışında hiçbir şey yapmazlar.

Nitekim âyet-i kerimede “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar

ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine

buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.” (Tahrim, 66/3)

buyurulmaktadır. Ayrıca Hz. İbrahim, Lut kavmini helak etmek üzere Allah tarafından

gönderilen meleklerle, bu emirle alakalı tartışmış, ancak melekler ona bu tartışmanın

yersiz olduğunu, zira kendilerine verilen emri yerine getirmekten başka bir seçeneklerinin

olmadığını dile getirmişlerdir. (Hud, 11/ 74-76) Dolayısıyla peygamberlerin dahi Allah’ın

emrini yerine getirmekten alıkoyamadığı melekleri bu vazifelerinden el çektirmek, hiçbir

insanın gücü dâhilinde değildir. Böyle bir iddia asılsız bir isnattan ibarettir.