GAYBI BILME İDDIALARI

MEDYUM VE KAHİNLERE İTİBAR ETME

Gülen, 10.03.1978 tarihinde yaptığı bir konuşmasında medyumların haber verdikleri

şeylerin, ruhî terakkinin bir sonucu olduğunu ve duyularla elde edilmiş kesin bilgi mahiyeti

taşıdığını iddia etmektedir:

“Dünyanın meşhur medyumları vardır. Bunlardan bir tanesi

de Ester Robinson. Medyumlar gözlerini yumunca mavera-ı

tabiattan haber verirler sizlere... Bu meselenin müşahitlerinden

bir tanesi olarak tereddüt etmeden itiraf ediyorum ki, medyumun

medyumiyet anında söyledikleri şeyler o yerlerde katiyen

bulunuyor. Bu gaybden haber vermek değildir, bu şehadettir,

açıkta olan bir şeydir. Ama medyum bu bir ruhi degajmanla, ruhun

bedenden infisaliyle, bedenin kaydından tenin tenceresinden

kurtulmasıyla pişmiş oluyor. Pişmiş bir ruh bu mevzuda size

sarsılmaz hükümler getiriyor. Sizin dünyanızın dışında buudlarda

yaşıyor. Velinin kerameti, nebinin mucizesi bununla izah edilir.

Ama biri dava-ı nübüvveti ispat, öbürü dava-ı velayeti ispat. Bu ise

ruhen terakki etmiş bir insanın bu mevzudaki terakkisini ispat için

kullanılır. Bu tür şeyler nebinin mucizesini, velinin kerametini, ruhen

terakki etmiş birinin terakkiyetini ispat için kullanılır.

Benzer iddialara 17.03.1978 tarihinde yaptığı bir sohbette de şöyle yer vermiştir:

“Dünya çapında meşhur Amerikalı Davis/Davsin var. Bu ileriye

matuf şeyleri eski kâhinler gibi cinlerinden, şeytanlarından haber

alarak söylüyor. Mesela gazeteler yazıyor. Kennedy’nin öleceği anı,

günü, nasıl öleceğini haber veriyor. Sen falan gün zinhar dışarıya

çıkma, diyor. Haber gönderiyor, hayatta bu bugün. Zinhar falan

yere gitme, diyor. Ben çok korkunç bir şey hissediyorum. Bir

duman var senin başında, başını yiyecekler senin diyor. Ancak

gazeteler yazdıktan sonra meseleyi öldü diye, haberini ilan ettikten

sonra âlem onun sözünün doğru olduğunu görüyor. Bu medyum

dünya çağında medyumlardan falan tarihte şu olacak diyor, mesela

Amerikan doları falan tarihte oynayacak diyor.

Bizim bulundugumuz mekân buudlarının dışına trans haliyle çıkmadan bu meseleleri bilmesine imkân yoktur.”

Yukarıdaki pasajlarda şu hususlar dikkat çekmektedir:

1. Medyumların verdiği haberler kesinlik taşır ve bu, bir tanıklığın sonucudur.

2. Medyumluk ruhen terakkinin ve insanların bulunduğu boyuttan başka

bir boyuta geçişin göstergesidir.

3. Kâhinlik ve medyumluğu meşru göstermektedir.

Gelecekten haber verme anlamında kehanet, İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır.

Medyumluk da kehanetin bir türü olarak nitelendirilebilir. Kur’an’da gayb bilgisinin sadece

Allah’a ait olduğu, cinlerin ise gaybı bilmeyip, yaldızlı sözlerle birbirlerini aldattıkları

ifade edilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de kâhinlerin bilgi kaynaklarının güvenilir olmadığı

birçok âyette vurgulanmıştır. (Sebe’, 34/14; En’âm, 6/112) Hz. Peygamber de bilgi için kâ-

hinlere başvuran kimsenin kendisine indirilen vahiyleri inkâr etmiş olacağını ve cennete

giremeyeceğini bildirmiştir. (Müslim, Selâm, 125; Ebû Dâvûd, Tıp, 21; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III,

14) Yine bir keresinde Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisine kâhinlerin gaipten haber verme

iddiasında bulundukları söylendiği zaman bu tür bilgilerin bir değerinin olmadığını

aktarmış, kâhinlerin söylediklerinin bazen doğru çıktığı ifade edilince de bunların cinlerin

kulak hırsızlığına dayandırılıp bir doğruya yüz yalanın karıştırılmasıyla ortaya çıktığı-

nı belirtmiştir. (Buhârî, Tıp, 46; Tehvid, 57; Müslim, Selam, 122-123.) Bu açık naslara rağmen Gü-

len’in, kehanetin bir türü olan medyumluğu meşrulaştırıcı nitelikteki söylemleri, İslam’ın

temel bilgi kaynakları bakımından asla tasvip edilemez.