ARAFAT'TA KAÇ KİŞİNİN HACCININ KABUL OLDUĞUNU HABER VERMESİ

Aşağıda Gülen’in gaybı bilmesiyle ilgili olarak İslam itikadıyla bağdaşması mümkün olmayan

farklı yıllara ait iki ses kaydının deşifresi örnek olarak sunulmuştur.

20.10.1978 tarihinde hacla alakalı yaptığı konuşmada şöyle demektedir:

“Bu yıl hacca gittim. Arafat’ta uyurken gökten yeşil elbiseli iki kişi

inip kendi aralarında konuştular. Konuşmalarına kulak kesildim. Bir

de baktım biri diğerine “bu yıl kaç kişi hacca geldi” diye soruyor.

Diğeri de 600.000 kişi geldi diye cevap veriyor. Bu sefer aynı kişi

“Allah bunlardan kaçının haccını kabul etti” diye soruyor. O da

“Allah, sadece 6 kişinin haccını kabul etti…”

26.05.1991 tarihinde İzmir Hisar Camii’nde yaptığı konuşmada da benzer hususları şu

ifadelerle dile getirmektedir:

“…İhtimal bu sene Arafat’a evet denmedi. Aralarında iki-üç

insan vardı. Müthiş insan avalim mahiyetlerinde pünhan. Cihanlar

kendilerinde matvi idi. Dürülmüş iki insan, üç insan. Bunların yüzü

suyu hürmetine onlara Allah ulufelerini verirken diğerlerini de

mahrum etmedi. Haydi, hepiniz alın dedi…”

Gücü yeten Müslümanlara farz olan hac ibadetine ilişkin olarak, görülen bir rüyadan

hareketle yüzbinlerce insanın ibadetinin kabul edilmediğini ileri sürmek hezeyandan

başka bir şey değildir. Çünkü ibadetleri kabul edecek olan Yüce Allah’tır. Bu ifadeler,

sadece Yüce Allah’ın yetkisinde olan ve yine sadece onun bilebileceği bir konuda bilgi

sahibi olduğu iddiasını da içinde barındırmaktadır. Kimlerin ibadetinin kabul edilip kimlerinkinin

kabul edilmediği hususu gaybî bir bilgidir ve böyle bir bilgi yalnızca Yüce Allah’a

aittir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) dahi mutlak anlamda böyle bir bilgiye sahip

olmadığını müminlerin annesi Hz. Aişe bizzat ifade etmiştir. (Buhârî, Tevhid, 4)

Yukarıdaki hezeyanlar aynı zamanda, Hac gibi meşakkatli bir yolculuğu göze alan ve

Haremeyn-i Şerifeyn’i ziyaret etmeyi, Kabe-i Muazzama’yı tavaf edip Arafat’ta vakfeye

durmayı hayatının en anlamlı ve kutsal görevlerinden biri bilen milyonlarca Müslümanın

duygularını hiçe sayan bir hadsizliktir de. Hz. Peygamber “Allah Teâlâ’dan ümmetimin

hata/dalâlet üzerinde birleşmemesini niyaz ettim; o da bunu bana lütfetti” (Ebû Dâvûd,

Fiten,1) ve “Benim ümmetim hata üzerinde birleşmez” buyururken o yıl hacca giden milyonlarca Müslümanın niyet ve ibadetlerinde hata olduğunu söylemek ve birkaç istisna dışında hiçbirinin ibadetinin kabul edilmediğini iddia etmek Hz.

Peygamber’in bu müjdesiyle bağdaşmaz.

Bütün bunların ötesinde Gülen yukarıdaki ifadeleriyle aslında, Yüce Allah’ın sadece

zat-ı uluhiyyetine has kıldığı alan ve yetkiye muttali olduğu mesajını vererek insanüstü

bir konumda olduğunu empoze etmeye çalışmaktadır.