GAYB ALEMİNİ SINIRSIZ BİLME VE GAYB-I MUTLAKA ULAŞMA

Bir önceki başlıkta Levh-i Mahfûzdaki bilgilere ulaşılabileceği iddiasında bulunan Gü-

len, gayba muttali olmanın önündeki tüm sınırları kaldırarak “mutlak gayb”a da ulaşı-

labileceğini ileri sürmektedir:

“Allah’la münasebette derinleşmiş kimseler herhangi bir sınır kaydı

olmaksızın gayp âlemine muttali olabilir, meleklerle, cinlerle, Mesih

ve Hızır (a.s.) ile rahatlıkla görüşebilir.”

“Şimdi siz bütün bu meratibi katederek Allah’ın izni ve

inayetiyle belli bir noktaya ulaşabilirsiniz. Fenafillah, bekabillah,

maallah makamına erip, bir şuhud ve vahdet mülahazasına

sahip olabilirsiniz. Gayb-i mutlaka, hakikatü’l-hakaika ulaşma

mülahazaları içinizde belirebilir…”

Bu ifadelerle Gülen, Allah ile bağını ve ilişkisini güçlü bir şekilde tutan kimselerin, gayb

âlemine dair bilgi sahibi olabileceğini, meleklerle, cinlerle hatta Mesih ve Hızır (as.) ile

rahatlıkla görüşebileceğini ileri sürmektedir. Gülen, bir başka eserinde de kişinin, gö-

zünü haramdan çevirmesi karşısında Cenâb-ı Hakk’ı müşahede gibi mühim bir neticeye

ulaşacağını hatta bu müşahedenin ötede olabileceği gibi bu dünyada da olabileceğini

söylemektedir.

Gülen’in Allah ile münasebeti derinleşmiş kimselerin sınır kaydı olmaksızın gayba dair

bilgilere muttali olabileceği söylemini kabul etmek mümkün değildir. Bu görüş, Yüce

Kitabımız Kur’an’ın bize öğrettiği ilkelere aykırıdır. Âyetlerde Yüce Rabbimiz, gaybı bilenin

yalnızca kendisi olduğunu, (Haşr, 59/22; Sebe, 34/48) gaybın anahtarlarının kendi yanında

bulunduğunu (En’am, 6/59) ve “Allâmu’l-guyûb” sıfatının tek sahibinin kendi zatı

olduğunu bildirmektedir.

Gülen, tasavvufî kavramları da istismar ederek bağlılarına belirli gayret ve çaba sonucunda

mutlak gayba ve ‘hakîkatü’l-hakâik’a ulaşabileceklerini telkin etmektedir. Oysaki

bu iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi vehim ve yanılgıdan öteye geçemeyen hezeyanlardan

ibarettir. Nitekim Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh’un, kendi kavmine şöyle

seslendiğini bildirmektedir: “Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum;

gaybı da bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler

için, “Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem.

Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben gerçekten zâlimlerden olurum” (Hud, 11/31) Yine Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.s.) de “De ki: Ben

size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size,

ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör

ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?” (Enam, 6/50) demesi emredilmektedir.

Bu âyetlerden anlaşılacağı üzere gaybı sadece Allah bilir. Peygamberlerin gaybı

bilmesi ise Allah’ın bildirdiği kadardır. (Âl-i İmran, 3/179; Cin, 72/26-28) Gayb konusunda genel

ilke böyle olmasına rağmen Gülen’in mutlak gayba ulaşılabileceği iddiası, söylediği

her şeyin mutlak dini bilgi olarak kabul edilmesine yönelik bir çabadır.

Netice itibariyle Hz. Peygamber, kendisinin mutlak manada gaybı bildiğini ileri sürenleri,

bizzat ikaz etmişken (Buhârî, Megâzi, 12) Allah’ın bildirmediği gaybî hususları, nüfuz

edilebilecek bir alan gibi sunmak İslam’ın itikâd esaslarına aykırıdır.