ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Pendik
GÜNDEM

Pendik'te elleri ve ağzı bağlanmış ceset bulundu

Olay yerine gelen ekipler, elleri ve ağzı bağlanan, vücudunda darp izleri bulunan Ozan Bal'ın öldüğünü belirledi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:38:08 Güncelleme: 17:45:35 AA

Pendik'te ağaçlık alanda elleri ve ağzı bağlanmış ceset bulundu.

Kavakpınar Şenyurt Sokak'taki dere kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede elleri ve ağzı bağlanan, vücudunda darp izleri bulunan Ozan Bal'ın (25) öldüğünü belirledi.

Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Bal'ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER