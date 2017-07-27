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Konya'da cinnet getiren polis memuru eşini öldürüp intihar etti

Konya'nın cinnet getiren polis memuru, hemşire eşini silahıyla öldürdükten sonra intihar etti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 22:44:08 Güncelleme: 22:50:20 AA

Konya'da cinnet getiren polis memuru, eşini silahıyla öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, eşi ve 2 yaşındaki kızıyla yaşayan S.Ç., henüz belirlenemeyen sebeple cinnet getirdi. S.Ç., hemşirelik yapan eşi E.Ç'yi beylik tabancasıyla vurduktan sonra intihar etti. İlçedeki bir camide imam olan baba Mustafa Ö., bir süre ulaşamadığı kızı ile damadının evine geldi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren baba, kızı E.Ç. ile damadı S.Ç'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

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