Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla'nın Ortaca ilçesinde koruma altında olan caretta carettaların denizle buluşması için düzenlenen etkinliğe katıldı.

İHA'nın haberine göre; Bakan Özhaseki, DEKAMER Merkezi'nde önce caretta carettaların tedavi gördüğü su tanklarını inceledi. Bakan Özhaseki burada DEKAMER Müdürü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'dan bilgi aldı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in de eşlik ettiği Bakan Özhaseki ardından caretta carettaların denizle buluşması etkinliği için İztuzu sahiline gitti.

Her yıl binlerce deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluştuğu İztuzu sahilinde vatandaşların zarar vermemesi için işaretlenen yuvadan yavru carettalar çıkarıldı. DEKAMER Başkanı Yakup Kaska ile birlikte yuvadan kaplumbağaları çıkaran Bakan Özhaseki, yavru caretta carettaların denizle buluşmasını izledi.

Bakan Özhaseki, yöre insanının koruma konusunda bilinçli olduğunu belirterek, "Burada müthiş bir bilinç gelişti. 2 ay sonunda yumurtadan çıkan hayvanlar denizle buluşuyorlar. Bu çalışmalarla 2014 yılında 56 bin, 2015 yılında 65 bin, 2016 yılında 92 bin civarında deniz kaplumbağası denizle buluştu doğal yaşamına döndü. Şimdi arkadaşlarımız izlemeye devam ediyor ve yeni raporlar gelmek üzere. Bu sayı çok daha fazlasına ulaşacak. Müthiş bir canlı türünü biz burada kurtarmış oluyoruz. Tamamı ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu canlı türü 4 senedir Bakanlığımız uhdesindeki bu çalışmalar ile her yıl binlercesi doğaya yeniden dönüyor. Özellikle bu bölgedeki 5 Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılan çalışmalarda önce yumurtluyorlar" dedi.