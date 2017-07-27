Asya kıtasındaki Himalaya ve Karakurum sıradağları ile Çin, Nepal ile Pakistan’da bulunan 8 bin metre yüksekliğindeki 14 dağın zirvesine çıkarak dağcılık sporunun en önemli derecesini elde etmek isteyen Tunç Fındık (45), Pakistan’da Karakurum Sıradağları üzerinde yer alan ve “geniş tepe” anlamına gelen 8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak’e çıkmayı başardı.
14 zirve tırmanışından 11’incisini tamamlayan Fındık, şimdi dönüş yolunda. İspanyol dağcı Oscar Cadiach ve 2 Pakistanlı dağcı ile zirveyi gören Fındık, Broad Peak’in ardından 2018’de Nanga Parbat (Pakistan-8 bin 125 metre) ile Gasherbrum 1 (Pakistan-8 bin 35 metre) ve 2019’da ise Annapurna (Nepal-8 bin 91 metre) zirvelerine çıktığında 14 zirveyi de tamamlamış olacak.
EŞİ: BAŞARMAK ZORUNDAYDILAR
Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'e konuşan Tunç Fındık’ın eşi Nurcan Demirel, tırmanışla ilgili şunları söyledi: “Tunç, bu tırmanış için Türkiye’den 10 Haziran’da Pakistan’a gitmişti. Bu süre içinde hava hep kararsız, yağmur, kar ve aşırı rüzgârlıydı.
Ekip, aklimitizasyon (yükseğe uyum) tırmanışını tamamladıktan sonra 2 defa zirveye çıkmak için girişimde bulundu, ancak hava koşulları izin vermedi. Son çıkış, dün akşam (çarşamba) saat 19.00’da başladı.
Ekip, tüm gece boyu tırmanarak bu sabah zirveye 10.40 itibarıyla zirveye vardı. Tırmanış 13 saat sürdü. Başarmak zorundaydılar çünkü Pakistan’da muson mevsimi başlamak üzere. Raporlara göre en iyi hava aralığı bu 2 gündü.”