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Tunç Fındık, Broad Peak zirvesinde

28 Temmuz 2017 Cuma, 02:32:57

  • 1 Tunç Fındık, Broad Peak zirvesinde
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    Asya kıtasındaki Himalaya ve Karakurum sıradağları ile Çin, Nepal ile Pakistan’da bulunan 8 bin metre yüksekliğindeki 14 dağın zirvesine çıkarak dağcılık sporunun en önemli derecesini elde etmek isteyen Tunç Fındık (45), Pakistan’da Karakurum Sıradağları üzerinde yer alan ve “geniş tepe” anlamına gelen 8 bin 47 metre yüksekliğindeki Broad Peak’e çıkmayı başardı.

  • 2 Tunç Fındık, Broad Peak zirvesinde
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    14 zirve tırmanışından 11’incisini tamamlayan Fındık, şimdi dönüş yolunda. İspanyol dağcı Oscar Cadiach ve 2 Pakistanlı dağcı ile zirveyi gören Fındık, Broad Peak’in ardından 2018’de Nanga Parbat (Pakistan-8 bin 125 metre) ile Gasherbrum 1 (Pakistan-8 bin 35 metre) ve 2019’da ise Annapurna (Nepal-8 bin 91 metre) zirvelerine çıktığında 14 zirveyi de tamamlamış olacak.

  • 3 Tunç Fındık, Broad Peak zirvesinde
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    EŞİ: BAŞARMAK ZORUNDAYDILAR

    Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'e konuşan Tunç Fındık’ın eşi Nurcan Demirel, tırmanışla ilgili şunları söyledi: “Tunç, bu tırmanış için Türkiye’den 10 Haziran’da Pakistan’a gitmişti. Bu süre içinde hava hep kararsız, yağmur, kar ve aşırı rüzgârlıydı. 

  • 4 Tunç Fındık, Broad Peak zirvesinde
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    Ekip, aklimitizasyon (yükseğe uyum) tırmanışını tamamladıktan sonra 2 defa zirveye çıkmak için girişimde bulundu, ancak hava koşulları izin vermedi. Son çıkış, dün akşam (çarşamba) saat 19.00’da başladı.

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  • 5 Tunç Fındık, Broad Peak zirvesinde
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    Ekip, tüm gece boyu tırmanarak bu sabah zirveye 10.40 itibarıyla zirveye vardı. Tırmanış 13 saat sürdü. Başarmak zorundaydılar çünkü Pakistan’da muson mevsimi başlamak üzere. Raporlara göre en iyi hava aralığı bu 2 gündü.”

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