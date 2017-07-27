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14 zirve tırmanışından 11’incisini tamamlayan Fındık, şimdi dönüş yolunda. İspanyol dağcı Oscar Cadiach ve 2 Pakistanlı dağcı ile zirveyi gören Fındık, Broad Peak’in ardından 2018’de Nanga Parbat (Pakistan-8 bin 125 metre) ile Gasherbrum 1 (Pakistan-8 bin 35 metre) ve 2019’da ise Annapurna (Nepal-8 bin 91 metre) zirvelerine çıktığında 14 zirveyi de tamamlamış olacak.