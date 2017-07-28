Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, teröristlere ait 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 Doçka silahı imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.