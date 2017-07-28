AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 1 Ağustos Salı günü başlayacak duruşmasını şehit aileleri ve yakınlarıyla izleyecek.

Darbe girişiminin merkezi olarak nitelendirilen 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 481 sanıklı davanın duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ağustos Salı günü başlayacak, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

AK Parti MYK üyeleri, duruşmada şehit ailelerini ve yakınlarını yalnız bırakmayacak. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki MYK üyeleri, davayı takip etmek üzere Sincan'a gidecek.

"FAİLLERİN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLARINA İNANIYORUZ"

Yazıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, bir yıl önce tarihinin en büyük felaketlerinden birinin eşiğinden döndüğünü hatırlattı.

FETÖ'nün darbe girişiminin milletin cesareti ve dik duruşuyla geri püskürtüldüğünü belirten Yazıcı, "Türkiye'nin bir daha böyle bir felaketle ihanetle karşı karşıya kalmaması için her şeyden önce bu terör örgütü mensuplarının hak ettikleri cezayı alması gerekir. Biz darbenin tüm faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz." dedi.

Bu davanın mağdurunun millet olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bu davaların başından itibaren her aşamasını, her zeminde yakından takip ediyoruz, bundan sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Bu, bizim 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil milletimize karşı borcumuzdur." ifadelerini kullandı.