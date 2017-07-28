ALLAH CEMAATİ(!)

29.06.1980 tarihinde Yozgat’ta yaptığı bir konuşmasında Gülen, bağlıları hakkında

şöyle demektedir:

“…Hz. Muhammed (s.a.s.) yeniden bir Allah cemaatini teftiş

ediyor. Bütün bunlar, bizim yeniden bir var olma ve dirilme

yoluna girdiğimizin emaresidir. Bütün bunlar, geleceğin çok farklı

olmasının emaresidir. Bütün bunlar, yeryüzünde ictimai coğrafyanın

ileride değişmesinin emaresidir. Ama bütün bunların olması, kendi

içinde bir kısım şartlara bağlıdır… Hakkın taraftarları, kendilerine

düşen vazifeyi yapmalıdırlar”

Gülen’in, kendine bağlı insanları “Allah cemaati” olarak nitelendirerek bu yapının Hz.

Peygamber tarafından teftiş edildiğini ifade etmesi, kendi cemaatine bir kutsiyet atfettiğini,

söz konusu yapıya bağlılığın Allah’a bağlılık anlamına geldiğini, böylece bağlılarını

ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdiğini göstermektedir.

Bu söylemiyle mensuplarının kendine bağlılığını artırmayı hedefleyen Gülen, Allah’ı ve

peygamberi istismar etmekte, insanları Allah ve Hz. Peygamber’in adıyla aldatmaktadır.

Böyle davrananlarla ilgili Allah Teala mümin kullarını “…O çok aldatıcı da, Allah ile

sizi aldatmasın.” (Fatır, 35/5) buyurmak suretiyle uyarmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s.)

de muhtelif hadislerinde; kıyamet günü, Allah’ın kendileriyle konuşmayacağı, yüzlerine

rahmet nazarıyla bakmayacağı ve kendilerine azap edeceği kimselerin çeşitli dünyevî

çıkarlar için insanları Allah’ın adını anarak aldatanlar olduğunu bildirmektedir.