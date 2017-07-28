ALLAH'IN VE ELÇİSİNİN DESTEKLEDİĞİ CEMAAT(!)

27.05.1990 tarihinde İzmir Hisar Camii’ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır:

“Allah sizi te’yid ediyor yetmez mi, Resûlüllah arkanızda yetmez

mi? Ruhânîler sizin arkanızda yetmez mi? Siz bir devirde Hz.

İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa ile beklenen bir cemaatin, ikinci bir

devirde velilerin yâdında beklenen o cemaatin tam şablonusunuz.

Hz. Muhammed’den sonra gelen herkes sizi müjdeledi yetmez

mi?”

Bütün bu ifadeler, peygamberlerin Gülen tarafından nasıl istismar edildiğinin apaçık bir

göstergesidir. Aşağıdaki pasajlarda ise bu istismarın hangi boyutlarına vardığını gösteren

tipik örnekler sunulmuştur:

09.02.1979 ve 06.04.1979 tarihlerindeki konuşmalarında şunları söylemektedir:

“Açık seçik olarak görüyoruz. Himaye edildiğimizi görüyoruz.

Peygamberin beraberimizde bulunduğunu görüyoruz.

Gençliğimizle ilgilendiğini görüyoruz. Himmetini kâmil ve tam

manasıyla sarf etmesini diliyor, boynumuzu büküyor, temenna

çekiyor, ‘kusurumuzu bağışla ya Resûlallah!’ diyoruz”

“Resûl-i Ekrem tarafından iltifata mazhar olduk. Tûbâ, Tûbâ,

Tûbâ sözleriyle tebşir edildik. Sizlere müjdeler olsun ahir zamanda,

sizlere müjdeler olsun. Hayata nur hüzmeleri getirmek üzere

geldiniz. Sizlere müjdeler olsun başıbozukluk içinde Allah’ın mutlu

şahitleri halinde Allah tarafından gönderilmiş ümmetlerin en

hayırlısı olarak arz-ı didar ediyorsunuz. Allah sizinle beraberdir,

Allah bizimle beraber olsun”.

Konuşmalarında dile getirdiği bu hususu kitaplarında da aynen tekrarlamıştır:

“Hak yolunda olunduğunun manen teyidi sayılabilecek bir emare

olarak ifade etmek isterim ki; bu istikamette yürürken, şimdiye

kadar yüzlerce, belki binlerce bazen rüyada bazen de yakazaten

Efendimiz (aleyhissalatüvesselam) müşahede edilmiş ve onun

müjdesine mazhar olunmuştur… Birçok vesile ile bu kimseler için

Efendimiz: “Korkmayın biz sizin arkanızdayız, ben bu hizmette

sizin arkanızdayım” demiştir.”

Naklettiğimiz bu pasajlarda açıkça görüleceği üzere Gülen, kendi cemaatinin motivasyonunu

yüksek tutmak amacıyla sürekli Allah ve Resûlü’nün onları desteklediğini, arkalarında

olduğunu, onları himaye ettiğini anlatmaktadır. Fakat örgüt her ne hikmetse, kul

hakkı ihlalinde bulunurken, hedefine ulaşabilmek için gayr-i meşru yollara başvururken

Allah ve Resûlü’nün emir ve yasaklarını hiç aklına getirmemektedir.

Gülen örgütü, kendini gizleyerek devletin stratejik birimlerine sızmak ve yıkıcı gizli hedeflerini

gerçekleştirmek adına İslam’ın tesettüre riayet etmek, zinadan uzak durmak

gibi emirlerini görmezden gelmiştir. Öte yandan sınav sorularını çalarak o sınava giren

herkesin hakkını gasp etmek, dinin direği namaz başta olmak üzere ibadetleri askıya

almak ya da aslî biçimleri dışında kendilerinin uydurduğu bir şekilde eda etmek,

sürekli takiyye yapmak, açıkça yalan söylemek, evrakta sahtecilik yapmak vb. onlarca

suç ve günahı kolayca işlemiştir. Böyle bir yapıyı, pek çok peygamberin ve Allah

dostunun övdüğünü iddia etmek, akla ziyan bir durum olmanın ötesinde İslam’ın

açık bir tahrifidir. Zira Yüce Allah kimlerle beraber olup hangi toplulukları destekledi-

ğini Kur’an-ı Kerim’de şöyle beyan buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla

yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.” (Bakara 2/153); “Kim

Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu

peygamberler, sıddıklar, şehitler ve sâlih kişilerle beraberdirler; bunlar ne gü-

zel arkadaşlardır!” (Nisa 4/69); “Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.”

Buna göre ne Yüce Allah, ne Hz. Peygamber ile birlikte diğer peygamberler ve ne de

Allah dostları, İslam’ın emirlerine uymayan ve yukarıda ancak bir kısmına değinilen yasakları

kendi dünyevî iktidarları uğruna açıkça çiğneyen bir örgütün yanında olabilir!