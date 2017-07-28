SEÇILMIŞ CEMAAT(!)

Gülen, Zihin Harmanı (Prizma 7) kitabında şu satırlara yer vermektedir:

“… Buradaki iltifatın içine, ahir zamanda yaşayan, Allah’a

iman etmiş hemen her mü’minin girdiğini de söyleyemeyiz…

Ancak, Efendimiz’in on dört asırdan bu yana gelen bütün

cemaatleri aşarak, ahir zamanda dine sahip çıkan bir cemaate

hususî iltifat göstermesi, takdir edersiniz ki, onlardaki bir kısım

hususî “vasıflara” binaendir… İşte bu ağır şartlar altında dine

sahip çıkan bir cemaatin kadri hakikaten çok yüce olmalıdır ki,

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de buna binaen onları

takdir etmektedir… Bir cemaat, böyle ehemmiyetli bir meselenin

altına girmiş ve bunu yapıyorsa, elhak Efendimiz, kendisine lâyık

kadirşinaslığı gösterecek ve bu cemaate kendi asrından elini

uzatacak ve onlara “Selâm olsun!” diyecektir.!

Bu satırlarda Gülen’in kendisine bağlı örgütü ayrıcalıklı bir konumda gördüğünün açık

ifadeleri vardır. Müstakbel İslam kuşakları için müjde mahiyetinde varid olmuş bir hadis-i

şerifin genel hükmünü kendi cemaatine hasrederek adeta Allah’ın herkesi kapsamına

alan sonsuz rahmetini daraltırcasına “Buradaki iltifatın içine, ahir zamanda

yaşayan, Allah’a iman etmiş hemen her mü’minin girdiğini de söyleyemeyiz” demektedir.

Bunu yaparken de tek hedefi kendi topluluğunu seçkin bir konuma yerleş-

tirmektir.

Gülen’in bahsettiği hadis-i şerifin meali şöyledir: Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine

göre Hz. Peygamber (s.a.s.): “Kardeşlerime kavuşmamı istedim.” buyurdular. Bunun

üzerine sahabîler “Biz senin kardeşlerin değil miyiz?” diye sordular. Hz. Peygamber

(s.a.s.) de “Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise beni görmeden bana iman

edenlerdir.” buyurdular.

Hadis-i şerifin değişik rivayetleri göz önüne alındığında Hz. Peygamber’in “kardeşlerim”

diye tanımladığı gelecek kuşak Müslümanların iki önemli özelliği zikredilmektedir. Bunlar

ise iman ve abdesttir. Bu hadislerde belli bir grubun veya cemaatin işaret edildiğine

hükmetmek veya bu hadisleri kendi cemaatine işaret ediyor şeklinde sınırlandırmak,

adeta Allah ve Resûlü adına tasarrufta bulunmaya yeltenmektir. Böyle bir yeltenme ise

en hafif tabiriyle haddini bilmemektir. Öte yandan Kur’an-ı Kerim’de “seçilmiş” olma

idiasının Ehl-i Kitab tarafından dile getirildiği belirtilmekte ve onların bu tutumu şu âyet-i

kerimelerde yerilmektedir:

“De ki: Ey Yahudiler! Başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu

iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız haydi ölümü temenni

edin!”

“Yahudiler ve Hıristiyanlar, “Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. De ki:

“Öyleyse Allah günahlarınızdan dolayı sizi niçin cezalandırıyor? Doğrusu siz de

O’nun yarattığı sıradan insanlarsınız. O, dilediğini bağışlar, dilediğini de cezalandı-

rır.”