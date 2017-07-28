NEBILERIN GIPTA ETTIĞI CEMAAT(!)

Gülen, 19.10.1976 tarihinde İzmir Menemen’de yaptığı bir konuşmasında şu sözlere

yer vermektedir.

“…Meseleyi teyit için Nebiler nebisinin nur havuzu sözlerinden bir

tanesini aktarmak istiyorum: Ben cemaatler içinde öyle bir cemaat

gördüm ki, buyuruyor, nurları bütün nurları söndürür, âlemi alıyor

ama onlar ne nebidir ne nebevidir. Herkes gıpta edecek, nebiler,

veliler gıpta edecekler…”

Gülen, bütün bu konuşmalarında örgütünü Yüce Allah’ın, Hz. Peygamber’in (s.a.s.),

geçmiş peygamberlerin, tüm İslam büyüklerinin ve velilerin desteklediğini tekrar tekrar

söyleyerek bu yapıya atfettiği kutsallığı perçinlemekte, böylece cemaatini diğer Müslü-

manlardan farklı ve çok yüksek bir konuma yerleştirmektedir. Kendisi de böyle bir cemaatin

başındadır. Doğal olarak böyle bir cemaatin başında olan insan, her daim Yüce

Allah, Hz. Peygamber ve İslam büyükleri ile diyalog halindedir (!). Dolayısıyla böyle bir

kişinin yanlış yapmayacağına, yanlış bir şey söylemeyeceğine inanan bağlıları, o ne

söylerse kayıtsız şartsız yerine getirmek üzere harekete geçmektedir.

İslam itikadı açısından bakıldığı zaman böyle bir yaklaşımın Din-i Mübin-i İslam’da yerinin

olmadığı açıktır. Çünkü dinen hiç kimse veya topluluk yanılmaz ve hatadan korunmuş

değildir. Aynı şekilde hiç kimse hakikatin yegâne kaynağı olarak da telakki edilemez.