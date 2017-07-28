NEBILERIN GIPTA ETTIĞI CEMAAT(!)
Gülen, 19.10.1976 tarihinde İzmir Menemen’de yaptığı bir konuşmasında şu sözlere
yer vermektedir.
“…Meseleyi teyit için Nebiler nebisinin nur havuzu sözlerinden bir
tanesini aktarmak istiyorum: Ben cemaatler içinde öyle bir cemaat
gördüm ki, buyuruyor, nurları bütün nurları söndürür, âlemi alıyor
ama onlar ne nebidir ne nebevidir. Herkes gıpta edecek, nebiler,
veliler gıpta edecekler…”
Gülen, bütün bu konuşmalarında örgütünü Yüce Allah’ın, Hz. Peygamber’in (s.a.s.),
geçmiş peygamberlerin, tüm İslam büyüklerinin ve velilerin desteklediğini tekrar tekrar
söyleyerek bu yapıya atfettiği kutsallığı perçinlemekte, böylece cemaatini diğer Müslü-
manlardan farklı ve çok yüksek bir konuma yerleştirmektedir. Kendisi de böyle bir cemaatin
başındadır. Doğal olarak böyle bir cemaatin başında olan insan, her daim Yüce
Allah, Hz. Peygamber ve İslam büyükleri ile diyalog halindedir (!). Dolayısıyla böyle bir
kişinin yanlış yapmayacağına, yanlış bir şey söylemeyeceğine inanan bağlıları, o ne
söylerse kayıtsız şartsız yerine getirmek üzere harekete geçmektedir.
İslam itikadı açısından bakıldığı zaman böyle bir yaklaşımın Din-i Mübin-i İslam’da yerinin
olmadığı açıktır. Çünkü dinen hiç kimse veya topluluk yanılmaz ve hatadan korunmuş
değildir. Aynı şekilde hiç kimse hakikatin yegâne kaynağı olarak da telakki edilemez.