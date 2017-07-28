ÇAĞIN MABETLERİ(!) : “IŞIK EVLERİ”

“Allah’ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah

Allah’ı tenzih ederek anarlar.” mealindeki Nûr suresi 36. âyet, örgüt evleri için şöyle

referans gösterilmektedir:

“Mabetler kapanabilir, kapılarında paslı kilitler olabilir, ama bir kısım

evler var, açık olacak. Allah’tan izin var o evlere, ferman var. Açık

olacak o evler... Mescidin fonksiyonunu eda eden evler… Ev

ayeti, evler ayeti”

“… Ser levha yaptığım âyet-i celîle-i kerîme de size bu ruh,

irade insanlarının bir bakıma mikro planda –estağfirullah âyet

olması itibariyle- dünya çapında yüce hakikatleri ihtiva ederek

aynı meseleye parmak basmaktadır. Yiğitlerden bahsediyor,

madde karşısında serfürû etmeyen yiğitlerden bahsediyor

ayet. Dünyanın âlâyiş, debdebe ve ihtişâmı onları Allah’tan

alıkoyamayacak yiğitlerden bahsediyor. Gözleri öteye teveccüh

etmiş, Allah’a hesap vermekle içleri hesaplı yiğitlerden bahsediyor.

Hesabını dünyada yapmış yiğitlerden bahsediyor. Dünyanın

kaderini değiştirecek yiğitlerden bahsediyor, Allah’ın inayet

ve keremiyle.”…“Enteresandır, bu ayetten hemen iki ayet üstte

“Nûr” ayeti vardır. Nûr sure-i celîle’sinde Asr-ı Saadet’te ilâhî

nurun belli bir mahfaza içinde inkişafından bahseder. Ve bütün

İslamî tarih boyunca devre devre yine inkişaf edecek. İman,

Kur’an hususiyle Allah nurundan bahseden ayetten iki ayet aşağı

benim okuduğum ayetle “Nûr” ayeti arasında da vardır. Allah’ın yüce

adının, yüce azametine uygun, ululuğuna uygun bayraklaştırıldığı

“evlerden” bahsediyor. Başta o evler, bu mabedlerdir. Mabed,

fonksiyonunu edâ edemez hale gelince; mabed, gönüllerde

aşkı, heyecanı uyaramaz hale gelince bu vazifeyi üçer-beşer

insanın bir araya gelip toplandıkları, tuttukları içinde barındıkları,

tahassun ettikleri evler üstlenmişlerdir. Bu evler aynı vazifeyi

yapmışlardır. Bu hususu arîz ve amîk arz edecek değilim. Fayda

da mülahaza etmiyorum. Ama Allah’ın yüce adının anıldığı

evlerden bahsediyor. Yeryüzünde bu evlere denk ev yoktur.

Allah’ın adı müzakere ediliyor, meseleler Allah’ın ismi, yâd-ı

şerifi etrafında dönüp duruyor. Konuşmalar, muhavereler hep bu

istikamette cereyan ediyor. Bir gün evlere, Allah’ın evleri dediği

şu mabetlere, fonksiyonları unutturulabilir ama boyunduruk bütün

bütün yere konmuş olmayacaktır. Boyunduruk bütün bütün yere

konmayacaktır.” …“…mabedler vazifelerini yapamadıkları an o,

mümin millet kalpleriyle bu evlere teveccüh edecek ve o vazifeyi

Allah’ın inayet ve keremiyle bu evlerde yapacaktır.”…“Kur’an şöyle

ِdiyor:

Onlar öyle evlerdir ki; başka yerde sanki Allah’ın yüce adının anılmasına

izin yoktur da Allah, bu evlerde mübarek adının anılmasına izin

vermiştir.” “…Her yerde memnuiyyet olduğu zaman siz, küçük

planda, mikro planda o evlerde “hele bu işi devam ettirelim”

diyeceksiniz. Geceyle o evlerde kavga vereceksiniz. O evlerde

karanlıkla yaka-paça olacaksınız. Bir gün gelecek “ışığın ordusu”

karanlığın ordusunu bozunca, yine o mabedler kapılarını ardına

kadar sizlere açacak ayeti geliyor. Bu ayette insanlığın bu karanlık âlemini değiştirecek,

ona yeni bir aydınlık âlem kazandıracak, hakka-hakikate dilbeste

olmuş, Allah’a gönül vermiş, hiçbir şeye takılıp kalmayan, yollarda

takılıp kalmayan “bir cemaatten” bahsediyor. Buna, “İkinci

Garipler” diyebiliriz. Hiçbir şahıs tek başına ben, oyum dememeli.

Bu gurur olabilir. Fakat benim kalkıp bu cemaat adına konuşurken

“bu cemaat onlar değildir” demem de onların hissiyatına karşı

saygısızlık olur.”

“Allah’ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah

Allah’ı tenzih ederek anarlar.” (Nûr, 24/36) âyet-i kerimesinde yer alan “evler”den kastedilen,

mescidler (Zemahşeri, Keşşaf, III, 242; Beydavi, Tefsiru’l-Beyzavi, IV, 108; İbn Kesir, Tefsirü’l-Kur’ani’l-azîm,

VI, 62-64; Kuran Yolu, IV, 83-84) ve Allah’ın adının anıldığı her türlü mekândır. (İbn Âşûr,

XVIII, 266 V; Kuran Yolu, IV, 83-84.) Dolayısıyla herhangi bir mekân veya evin bu âyet-i kerime

kapsamında değerlendirilmesinde bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.)

bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Bir topluluk Allah’ın evlerinden birinde bir araya

gelip Allah’ın kitabını okudukları ve aralarında müzakere ettikleri sürece melekler

onları kuşatır, rahmet onları çepeçevre sarar, üzerlerine sekinet iner.”

Umûm ifade eden bu âyet-i kerimenin Gülen tarafından oluşturulan örgüt evlerine

münhasır kılınması, âyeti çarpıtarak Kur’an-ı Kerim’i istismardan başka bir şey de-

ğildir. Böyle bir tavır tarihte birtakım batıl ve sapkın düşünce mensuplarında da gö-

rülen ideolojik bir tutumdur. Müminler âyetlerin hedeflediği yüce değerleri hayatlarına

aktarmak için çaba sarf ederler. Ancak hiçbir mümin topluluk, yeryüzünde takva duyarlılığına

sahip sayısız salih mümin ve topluluğu bir tarafa koyarak sadece kendilerini

âyetlerle özdeşleştirme hakkına sahip değildir. Öte yandan Gülen örgütünün en bariz

özelliklerinden biri de bağlılarındaki aile, millet ve ümmet bağlarının zayıf olmasıdır. Söz

konusu âyetin istismarı bir yönüyle de ümmet bilincini zayıflatmak ve sadece kendi kü-

çük grup aidiyetini tahkime yöneliktir. Ayrıca bu söylem, bütün ümmetin ortak ibadet

mekânı olan camilerin yerine örgüt evlerini ikame ederek ümmetin vahdetini zedeleyici

bir fonksiyon icra edecektir.