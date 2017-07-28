MESİH’İN İNECEĞİ TOPLULUK (!)

Prizma 1 adlı kitabında Gülen, Mesih’in nüzulü ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermektedir:

“Hz. Mesih, âhir zamanda, âhiretin en ücra köşesinde de olsa o

önemli misyonu eda etmek için mutlaka nüzûl edecektir. Nüzûl

edecektir ama içinizde şahs-ı manevînin muhtevî bulunduğu

mânâ ve ruha nüzûl edecektir. Evet o, bu mânâya ve bu ruha kalıp

olmak için inecektir. Eğer o ruh yoksa ceset olarak gelmesinin bir

mânâsı da olmaz zannediyorum. Öyleyse geleceği kucaklamayı

plânlayanlar, oturup O’nu bekleyeceğine, kendilerini ona asker

olarak yetiştirme gayreti içine girmelidirler. Tâ ki geldiğinde hazır

olan askerinin başına geçebilsin; geçebilsin de yeniden asker

yetiştirme zahmetine katlanmasın. Zaten o, başkalarının ekstradan

beklediği icraatı da ancak o zaman yapabilir. Bir başka ifadeyle,

o Şam’da ak minareden indiği gün ak atına binsin, gelip Sultan

Ahmed’in şadırvan avlusuna girsin, her kılıç sallayışında birkaç

puthaneyi yerle bir etsin; sonra da Sultan Ahmed’in minarelerinin

arasındaki ipe tıpkı bir mahya gibi getirip kılıcını assın... İnsanlar

da, kıyamete kadar bu muhteşem zafer sembolü mahyayı

seyretsin..!”

Gülen’in yukarıda yer verilen ifadelerinden, takipçilerinde Mesih beklentisini iyice arttırmaya

ve Mesih’in, seçilmiş insanlar olarak tarif ettiği kendi cemaatine ineceğine inandırmaya

çalıştığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir cemaatin, Mesih’in ineceği topluluk olarak

tanımlanması, İslam itikadı açısından dayanaktan yoksun bir yaklaşımdır.

Kıyamete yakın cereyan edecek olaylar hakkında hadis kitaplarında mevcut olan, hadis

âlimlerinin sahih kabul ettikleri ancak “âhâd haber” kategorisinde yer alan bazı rivayetler

bulunmaktadır. (Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 312). Bunların mahiyeti ise çeşitli şekillerde

anlaşılmaya ve yorumlanmaya müsait olduğu için, ulema bu haberler hakkında

farklı değerlendirmelerde bulunmuştur. (Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 317). Durum böyleyken

bu tür rivayetleri kendi ‘cemaatinin’ seçilmişliği tarzında yorumlamak, tarihte benzerleri

çok görülmüş açık bir istismar örneğidir. Ayrıca bu gibi rivayetleri değerlendirirken

âhâd haberlerin ‘zan’ ifade ettiğini, sahih dahi olsa salt bu tür rivayetlere dayanarak bir

inanç esası kabul edilemeyeceğini öngören kelâm ve usûl ilkesi de (Taftazânî, Şerhu’l-Akâid,

nşr. M. Adnan Dervîş, s. 214) gözden uzak tutulmamalıdır.