Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkı bilgilendirmek ve din üzerinden yapılabilecek istismarlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla FETÖ'nün din anlayışını bizzat kendi kaynaklarından tespit etmek amacıyla Kendi Dilinden FETÖ - Örgütlü Bir Din İstismarı Raporu hazırlanmıştır.

B. ANNEANNESİNİN ÖLÜP TEKRAR DİRİLMESİ

Bazı konuşmalarında Gülen, şu garip olayı aktarmaktadır: “Anneannem benim ölüyor, tekrar diriliyor, dünyaya dönüyor… Sonra senelerce yaşadı. Annem diyor ki ben öbür âleme gittim. Çok mübarek bir kadın. Melekler geldi iki tane. Dediler ki bu dilini kirli kullanıyor, dilinin derisini yüzmek lazım, galiz konuşuyordu, dili kirliydi. Dilinin derisini yüzdüler diyor. Ben görmedim nenemi…” (Sesli Sohbetler, 18_01- Gıybet, dk. 13.55 vd.).

“Anneannem benim ölüyor, diriliyor, dünyaya dönüyor. Uzatıyorlar, gözlerini de kapatıyorlar. Ne kadar zaman bilmiyorum, annem diyor ki, dirildi bir daha. O yaşadı sonra, senelerce yaşadı. Diyor ki ben öbür âleme gittim. Çok mübarek bir kadın. Melekler geldiler iki tane, dediler ki, bu dilini kirli kullanıyor, dilinin derisini yüzmek lazım. Diyor ki galiz konuşurdu. Mesela derdi ki işte, sen pisin tekisin derdi. Ve dilimin derisini yüzdüler, diyor nenem. Ben görmedim nenemi, mübarek bir kadın olduğunu söylüyorlar. Şimdi insana ahirette böyle bir pis insan muamelesi yaparlar.” (53-Yenilenme Gayreti-1-, dk. 14.10).

İslam’ın iki ana kaynağı Kur’an ve Sünnet’e göre dünyadaki hayatı tamamlanıp ölen bir kişinin –peygamberlerin mucizeleri hariç– tekrar dirilerek dünya hayatına devam etmesi asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla Gülen’in anneannesiyle ilgili anlattığı bu olayın gerçek olma ihtimali yoktur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Nihayet onlardan birine ölüm gelince, ‘Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih amel yapayım’ der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.” (Mü’minûn, 23/99-100). Aynı zamanda İslam dışı anlayışlara da kapı aralayan böyle bir düşüncenin İslam’da asla yeri yoktur.