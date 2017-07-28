GÜLEN CEMAATİNİN NURU CEHENNEMİN ALEVLERİNİ SÖNDÜRÜYOR



19.10.1976 yılında Menemen’de yaptığı bir konuşmada şöyle demektedir:

“…İşte bu aziz güruh, cehennemin üzerinden geçerken dahi

cehennemin alevlerini söndürecek nurları…”

Gülen, kendi örgüt mensupları ile ilgili iltifatlarındaki çıtayı biraz daha yükseltmekte ve

onların nurlarının, cehennem alevlerini söndüreceğini ileri sürmektedir. Bu tarz bir söylem

kesinlikle Kur’an ve Sünnet’e aykırıdır. Bu bir din istismarıdır. Sadece Allah’ın bileceği

gaybi konularda konuşmak ve insanları aldatmak, iman açısından problemlidir.

Hz. Peygamber bile sürekli cehennem azabından Allah’a sığınmakta ve dua etmeyi

ümmetine sürekli tavsiye etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “İçinizden,

oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra

biz kötülükten sakınanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş

olarak orada bırakırız.” (Meryem, 19/71-72). Bu ayetin tefsiri ile ilgili hadis-i şeriflerde; sı-

rat köprüsünden geçerken insanların cehennemi göreceği, günahkârların ve kâfirlerin

daha geçemeden cehenneme düşeceği nakledilmektedir. İlk dönem âlimleri de bu

ayetteki haberden dolayı sürekli endişe duymuş ve insanları uyarmışlardır. Hatta Abdullah

b. Mübârek’in Hasan el-Basrî’den naklettiğine göre, bir kişi kardeşine, “Cehenneme

uğrayacağın haberi sana ulaştı mı?” diye sordu. O “Evet” dedi. “Peki oradan çı-

kacağın/kurtulacağın haberi ulaştı mı?” diye tekrar sordu. Diğeri: “Hayır” deyince ona,

“Öyleyse niye bu kadar çok gülüyor/seviniyorsun?” dedi.

CENNETE GİRMEK İÇİN BİLE GÜLEN'DEN İZİN ALMAKTIR



Fasıldan Fasıla 1 adlı kitabında Gülen, sadece dünyevî değil, uhrevî işlerde de müntesiplerinden

mutlak sadakat ve teslimiyet istediğini şu ifadeleriyle ortaya koymaktadır:

“Sadakat maddî-manevî füyûzât hislerinden fedakârlıkta bulunmak

demektir. Bu da “neden, niçin?” demeden gösterilen hedefe

yürümeyi gerektirir. “Neden?” diye sormak sadakat ruhunu zedeler.

Bu çerçevede sadık iseniz: 1. Arzunuz ve görüşünüz sorulursa,

anlatırsınız. Yoksa teslim olursunuz. 2. Hedefe yürürken, cenneti

gösterip de “İşte cennet, girin” deseler, “Hayır, görüşmem lazım”

demelisiniz. 3. “Şu noktaya gelirsen cehennemden kurtulacaksın”

dediklerinde de “cehennemden kurtulmak büyük bir şeydir ama

yine görüşmem lâzım” karşılığını vermelisiniz.”