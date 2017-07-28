Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkı bilgilendirmek ve din üzerinden yapılabilecek istismarlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla FETÖ'nün din anlayışını bizzat kendi kaynaklarından tespit etmek amacıyla Kendi Dilinden FETÖ - Örgütlü Bir Din İstismarı Raporu hazırlanmıştır.

5. Bölüm

E. ŞEYTANIN BAYKUŞ OLARAK ÖTMESİ

Vuslat Muştusu isimli eserinde Gülen şöyle demektedir. “… Şeytan, bazen bir baykuşu –gerekirse içine girerek– çekip sizin balkonunuza getirir ve orada saatlerce öttürür…” (Gülen, Vuslat Muştusu, s. 205-206)

Dinî açıdan hiçbir temeli olmayan bu tür akıl dışı söylemlerin dinî bilgi olarak halka sunulması, Allah’ın türlü hikmetler gözeterek yarattığı canlılara insanların farklı bir gözle bakmasına yol açacak ve onlar hakkında insanları çeşitli vehimlere sürükleyecektir. Bu tür hurafelerin din adına söylenmesi sahih din anlayışını tahriften başka bir şey değildir. Garip, asılsız ve doğruluğu tespit edilemeyecek hususların din adına ve dinî bir bilgi gibi insanlara aktarılması, insanları bilgilendirme amacından ziyade dikkat çekme ve ilgi uyandırma gibi gayelerle açıklanabilecek tavırlardır. Böyle bir söylemin beraberinde din istismarı ve dinin tahrifini getireceği de izahtan varestedir. Nitekim baykuş vb. hayvanlara farklı anlamlar yükleyerek uğursuzluk iddia edilmesi, cahiliye döneminde görülen ve Hz. Peygamber’in, “İslam’da uğursuzluk yoktur.” (Buhârî, Tıb 53; Müslim, Selâm 110) ve “Baykuşta uğursuzluk yoktur.” (Buhârî, Tıp, 49; Müslim, Selam, 102) buyurmak suretiyle reddettiği batıl inançlar cümlesindendir.