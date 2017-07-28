Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları Çökek mevkisinde orman yangını çıktı.

İHA'nın hbaerine göre, Çökek mevkisindeki Eğricek tarlası civarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı alandaki yangına orman işletme müdürlüğü yangın ekipleri karadan 5 yangın söndürme timi, 2 dozer, 1 greyder ile yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına 1 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.

1 İŞÇİ YARALANDI

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan işçi Hüseyin T., yangına müdahale ettiği sırada kayadan başına düşen taş parçasıyla yaralandı. Yaralı işçi devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.