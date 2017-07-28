ÖRGÜT FAALİYETLERİ İÇİN HACCA BİR SENE ARA



Gülen, 17.06.1990 tarihinde Süleymaniye Camii’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri

kullanmıştır:

“Kazakistan’a gitmenizi ve esaretin ne demek olduğunu

görmenizi tavsiye ediyorum. Şedd-i rihal edin, bu sene

umrelerinize ara verin. Gücüm yetseydi sadık-ı masduka

saygısızlık saymasaydım Ya Resûlallah sana karşı saygısızlık

saymasaydım diyecektim ki hacca bir seneliğine ara verin, bu

ülkelere şedd-i rihal yapın, esaret görün, dinden uzaklaşma görün,

mescide yabancılaşma görün…”

19.08.1990 tarihinde Süleymaniye Camii’nde yaptığı konuşmada ise şu ifadelere yer

vermektedir:

“Umreye giderken, hacca giderken eğer böyle bir anlatmaya

niyetiniz yoksa niyetinizi bulacağınız âna kadar geciktirin bu

ibadetinizi. Öyle umreye, öyle hacca gitme durumunda,

zamanında değiliz. Hatta eğer hacca ve umreye o saygın,

o mukaddes mana ve mefhumları muhafaza mevzuundaki

hassasiyetim olmasaydı, farzlarınıza bir şey demeyeceğim gidin

diyecektim.”

Elbette bir Müslümanın bireysel olarak gerek şahsına gerek ailesine gerekse ümmete

ait dinî veya dünyevî meşru bir mazeret sebebiyle hac ibadetini ertelemesinde dinî açı-

dan bir sakınca yoktur. Bununla beraber İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetinin

örgüte hizmet adına bir seneliğine yapılmamasını ima etmenin dinen kabul edilebilir bir

tarafı bulunmamaktadır. Çünkü Allah’ın kulları üzerindeki hakkı ve ona karşı hürmet ve

tazimin en üst düzeyde ifadesi olan ibadetler, imandan sonra kulların en önemli vazifeleri

arasında yer alır. İslam’ın beş şartından biri ve Allah’ın insanlar üzerindeki hakkı

olduğu belirtilen hac ibadetinin (Âl-i İmrân, 3/97) ümmetçe ihmal edilmesi dinin temel

prensipleri ile bağdaşmaz. Zira hac, Müslümanların toplumsal İslami sorumluluklarını

engelleyen değil tam tersine bu bilinci güçlendiren bir ibadettir.

Birçok örnekle ortaya çıkmıştır ki Gülen hareketi; aile, millet ve ümmet bağlarını koparan

bir özellikle kendini göstermiştir. Ümmetin en önemli bağlarından biri olan hac konusundaki

bu söylem de söz konusu durumun en açık tezahürüdür.