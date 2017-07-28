HALKIN MASLAHATI ADINA (!) ŞAHSİ İBADETLERDEN TERKİ



Gülen, 05.09.1976 tarihinde İzmir Hisar Camii’nde yaptığı konuşmada şöyle demektedir:

“Mü’min, şahsi tekamülü, şahsi ibadeti, taati dahi halkın saadeti

adına feda edecektir. Âlemi mesut etmek için veli olmayı bir

kenara bırakacaktır. Âlemi mesut etmek için muvakkaten şahsi

tekamülünü bir kenara bırakacaktır.”

Dar anlamıyla ibadet, bir Müslümanın, Yüce Yaratıcı’ya karşı saygı ve boyun eğmesini

simgeleyen, Allah ve Resûlü tarafından yapılması istenen belirli davranış biçimleridir.

İbadeti belirleyip farz kılma yetkisi Allah Teâlâ ve onun vahyi doğrultusunda Hz. Peygamber’de

olduğu gibi askıya alma, erteleme veya kaldırma yetkisi de onlara aittir. Bu

yetkiyi kendisinde görenler, “Yoksa onların ortak koştukları tanrıları var da Allah’ın izin

vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihaî hükümle ilgili söz (hesabın

âhirete bırakılması) olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o

zalimler için can yakıcı bir azap var!”

İbadetler, mü’mini Allah’a yaklaştıran, kişiyi bencillik hastalığından kurtararak fedakârlık

erdemine kavuşturan ve sosyal sorumluluk bilinci kazandıran manevî birer mekteptir.

Dolayısıyla ibadetler, başkalarının iyilik, mutluluk ve refahını engelleyen değil bunları

daha bilinçli ve etkin bir şekilde yerine getirmeye hizmet eden bir işleve sahiptir. Bu

bakımdan ibadetleri, iyilik yapmaya engel gibi takdim etmek büyük bir yanılgıdır. Çünkü

İslam’ın istediği olgunluğa erişememiş bir kişinin, içinde yaşadığı topluma istenilen

düzeyde faydalı olması beklenemez.

Örgütün gayr-ı meşru işler çevirirken uyguladığı temel taktiklerden birinin de hedefe

ulaşıncaya kadar tedbir adıyla takıyye yapmak olduğu bilinmektir. Yukarıdaki söylem,

yıllar yılı örgüt müntesiplerinin, yapının maslahatı ve gizlenme adına dinin emir ve yasaklarını

çiğnemelerinin nasıl meşru bir zemine oturtulmaya çalışıldığını göstermesi açı-

sından önemlidir.